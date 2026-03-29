Många svenskar riskerar att gå miste om stora pensionsbelopp. Inte på grund av dåliga beslut, utan för att de inte fattar några beslut alls. Pensionsekonomen pekar ut passivitet som den enskilt största pensionsfällan.
Expertens varning: Gör du inget kan du sabba din pension
”Det största misstaget är inte att välja fel – utan att inte välja alls. Passivitet är pensionsvärldens dyraste strategi, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra i en intervju med Dagens PS.
Missa inte: Hushållen sparar allt mindre – lånar allt mer. Realtid
Trots att tjänstepensionen är en avgörande del av den framtida inkomsten är det få som engagerar sig.
Endast var femte person loggar in och ser över sina val. Resultatet blir att många automatiskt hamnar i traditionella försäkringar med lägre avkastning än alternativa fondlösninga.
Stor skillnad över tid
Skillnaden kan bli dramatisk över tid. Enligt Chireh har fondförsäkringar i genomsnitt avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionella alternativ de senaste fem åren.
Läs även: Fyra av tio svenskar kan gå miste om 3 300 kronor – varje månad. Dagens PS
Under ett helt arbetsliv kan det innebära hundratusentals, i vissa fall miljoner, kronor mindre i pension.
Särskilt allvarligt är detta för yngre sparare.
”För en 30–40-åring är detta i praktiken det mest förödande misstaget”, säger Chireh och pekar på att små skillnader i avkastning får stora effekter över flera decennier.
Tjänstepensionen är det många missar
Ett annat vanligt misstag är att sakna tjänstepension, exempelvis vid arbete hos arbetsgivare utan kollektivavtal eller som egenföretagare utan eget sparande.
Missa inte: Pension: Felaktiga utbetalningar för 1,6 miljarder. Realtid
I dessa fall återstår enbart den allmänna pensionen, som i genomsnitt låg kring 17 100 kronor i månaden före skatt under 2025.
Förskottsräntan kan bli ett problem
Samtidigt finns ytterligare risker i systemet som många inte känner till när det väl är dags att hämta ut pensionen.
Otydlig information om den så kallade förskottsräntan göra att framtida pensionärer överskattar sin ekonomi med upp till 20 procent.
Läs även: Ny lag om kontanter 2026 – så påverkas du. Dagens PS
Förskottsräntan innebär att pensionen initialt blir högre, eftersom utbetalningarna delvis bygger på ett “förskott” av det egna kapitalet. Men detta betalas tillbaka över tid genom lägre årlig uppräkning, vilket gör att pensionen gradvis urholkas.
Kritiker menar att informationen kring detta är för svårbegriplig, vilket ökar risken för felaktiga ekonomiska beslut. Den som inte förstår effekten kan underskatta behovet av ett längre arbetsliv eller extra sparande.
Finns alltid knappar att trycka på
Även uttagsstrategin spelar stor roll.
Att ta ut tjänstepensionen under en kort period kan ge högre inkomster i början, men riskerar att skapa ett kraftigt inkomsttapp senare i livet när utbetalningarna upphör.
Trots riskerna betonar experter att det fortfarande går att påverka sin pension.
”Även sent i livet finns det kraftfulla knappar att trycka på”, säger Trifa Chireh och lyfter fram vikten av att se över placeringar, avgifter och risknivå.