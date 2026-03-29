Expertens varning: Gör du inget kan du sabba din pension

”Det största misstaget är inte att välja fel – utan att inte välja alls. Passivitet är pensionsvärldens dyraste strategi, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra i en intervju med Dagens PS.

Trots att tjänstepensionen är en avgörande del av den framtida inkomsten är det få som engagerar sig.

Endast var femte person loggar in och ser över sina val. Resultatet blir att många automatiskt hamnar i traditionella försäkringar med lägre avkastning än alternativa fondlösninga.

Stor skillnad över tid

Skillnaden kan bli dramatisk över tid. Enligt Chireh har fondförsäkringar i genomsnitt avkastat 5,4 procentenheter mer per år än traditionella alternativ de senaste fem åren.

Under ett helt arbetsliv kan det innebära hundratusentals, i vissa fall miljoner, kronor mindre i pension.

Särskilt allvarligt är detta för yngre sparare.

”För en 30–40-åring är detta i praktiken det mest förödande misstaget”, säger Chireh och pekar på att små skillnader i avkastning får stora effekter över flera decennier.