Rosling: "Det finns fyra megarisker man alltid ska vara orolig för"

Han börjar med en siffra som ofta överraskar. För 20 år sedan levde 28 procent av världens befolkning i extrem fattigdom. I dag är siffran 9, trots ett bakslag under pandemin.

Ändå tror majoriteten av oss att utvecklingen går åt fel håll.

Missuppfattningarna är många

Rosling visar hur publiker världen över har en felaktig bild av bistånd, fattigdom och global utveckling. En av de mest seglivade missuppfattningarna är synen på fattigdomens omfattning.

”Vi tror att majoriteten av mänskligheten fortfarande lever i någon slags fattigdom, lider och blir förtryckta. Det är helt fel”, säger Rosling i DI:s återgivning.

I verkligheten bor 73 procent av mänskligheten i medelinkomstländer och deltar i världsmarknaden. Ungefär hälften av de extremt fattiga bor också i dessa länder, där regeringar faktiskt har resurser att agera.