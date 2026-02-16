När Gates Foundations event Goalkeepers för första gången landade i Stockholm intog Ola Rosling scenen: världen mår bättre än de flesta tror.
Rosling: "Det finns fyra megarisker man alltid ska vara orolig för"
Han börjar med en siffra som ofta överraskar. För 20 år sedan levde 28 procent av världens befolkning i extrem fattigdom. I dag är siffran 9, trots ett bakslag under pandemin.
Ändå tror majoriteten av oss att utvecklingen går åt fel håll.
Missuppfattningarna är många
Rosling visar hur publiker världen över har en felaktig bild av bistånd, fattigdom och global utveckling. En av de mest seglivade missuppfattningarna är synen på fattigdomens omfattning.
”Vi tror att majoriteten av mänskligheten fortfarande lever i någon slags fattigdom, lider och blir förtryckta. Det är helt fel”, säger Rosling i DI:s återgivning.
I verkligheten bor 73 procent av mänskligheten i medelinkomstländer och deltar i världsmarknaden. Ungefär hälften av de extremt fattiga bor också i dessa länder, där regeringar faktiskt har resurser att agera.
”Folk har fel om så fruktansvärt mycket”
Efter boken Factfulness har Gapminder samlat in 10 000 faktafrågor i det så kallade Ignorance‑projektet. Resultatet är tydligt: människor har fel om en lång rad grundläggande frågor.
Rosling beskriver för DI hur okunskap blandas ihop med rädsla för att framstå som ointelligent, vilket gör det svårt att rätta missuppfattningar.
”Det finns fyra megarisker man alltid ska vara orolig för”
Mot slutet av sitt framträdande skiftar Rosling fokus från okunskap till oro:
”Det finns ett stort smörgåsbord av hemska saker i världen att bli orolig över. Min pappa lärde mig att det finns fyra megarisker man alltid ska vara orolig för: pandemier, finanskriser, världskrig och klimatkris.”
Samtidigt betonar han att faran med att vara orolig för allt annat är att man enligt forskare bara klarar en begränsad mängd oro per dag.
Överdoser riskerar att leda till att man ger upp och inte orkar uppmärksamma de stora riskerna.”
Pessimismen skymmer sikten
Rosling beskriver hur vi fyller kunskapsluckor med pessimistiska gissningar. När positiva trendbrott väl kommer får de ingen uppmärksamhet.
Det är därför, menar han, som så många går runt med en känsla av hopplöshet, trots att världen på många sätt utvecklas åt rätt håll.
