Stålkrig mellan EU och Indien: Kan höja priserna i Sverige

Indiens stålindustri, som exporterar omkring två tredjedelar av sin produktion till Europa, står inför stigande kostnader och osäkerhet och nu signalerar landets regering att stödåtgärder är på väg. Detta på grund av nya klimattullar från EU.

”Med EU:s CBAM, tullar, kvoter och andra utmaningar kommer exporten att förbli problematisk och vi kommer att behöva agera”, sade Indiens federala stålsekreterare Sandeep Poundrik vid ett regeringsarrangemang i New Delhi, enligt Reuters.

Uttalandet kom bara dagar efter att Indien och EU undertecknade ett handelsavtal som sänkte tullar på flera sektorer, men lämnade koldioxidtullen intakt.

För indiska producenter understryker detta hur klimatpolitik alltmer formar handelsvillkoren på global nivå.

EU är största kunden

Under räkenskapsåret 2024/2025 uppnådde Indien sin målsättning om 205 miljoner ton stålproduktion och siktar på 300 miljoner ton årligen till 2030/2031. Det skriver Oilprice.com.

Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordöfrande och Indiens premiärminister Narendra Modi. (Foto: Manish Swarup / AP /TT)

Så mycket som 60 procent av exporten går till EU, vilket nu alltså är en marknad som kräver att importörer betalar för koldioxidutsläpp från produktionen.

Stålproduktion i Indien bygger fortfarande i hög grad på kol. Omkring 43 procent av produktionen sker med masugnar drivna av kol, medan resten använder ljusbågsugnar som visserligen minskar utsläppen men fortfarande är beroende av kolbaserad el.

Cirka 75 procent av Indiens elproduktion kommer från kol, vilket gör övergången till grönare metoder särskilt utmanande.