Den europeiska koldioxidgränsjusteringsmekanismen, CBAM, som trädde i kraft vid årsskiftet skapar nu allt större oro hos indiska stålproducenter.
Stålkrig mellan EU och Indien: Kan höja priserna i Sverige
Indiens stålindustri, som exporterar omkring två tredjedelar av sin produktion till Europa, står inför stigande kostnader och osäkerhet och nu signalerar landets regering att stödåtgärder är på väg. Detta på grund av nya klimattullar från EU.
”Med EU:s CBAM, tullar, kvoter och andra utmaningar kommer exporten att förbli problematisk och vi kommer att behöva agera”, sade Indiens federala stålsekreterare Sandeep Poundrik vid ett regeringsarrangemang i New Delhi, enligt Reuters.
Uttalandet kom bara dagar efter att Indien och EU undertecknade ett handelsavtal som sänkte tullar på flera sektorer, men lämnade koldioxidtullen intakt.
För indiska producenter understryker detta hur klimatpolitik alltmer formar handelsvillkoren på global nivå.
EU är största kunden
Under räkenskapsåret 2024/2025 uppnådde Indien sin målsättning om 205 miljoner ton stålproduktion och siktar på 300 miljoner ton årligen till 2030/2031. Det skriver Oilprice.com.
Så mycket som 60 procent av exporten går till EU, vilket nu alltså är en marknad som kräver att importörer betalar för koldioxidutsläpp från produktionen.
Stålproduktion i Indien bygger fortfarande i hög grad på kol. Omkring 43 procent av produktionen sker med masugnar drivna av kol, medan resten använder ljusbågsugnar som visserligen minskar utsläppen men fortfarande är beroende av kolbaserad el.
Cirka 75 procent av Indiens elproduktion kommer från kol, vilket gör övergången till grönare metoder särskilt utmanande.
Söker nya marknader
Flera indiska företag utforskar nu alternativa marknader i Afrika och Mellanöstern, där koldioxidtullar ännu inte är lika etablerade och efterfrågan på infrastrukturstål förblir stark, rapporterar ESG News.
Samtidigt investerar Tata Steel 1,2 miljarder dollar i grön stålteknik i delstaten Jharkhand, inklusive teknologier som HISARNA och EASyMelt som kan minska utsläppen.
”Grön protektionism”
Men CBAM möter kritik inte bara från Indien. Kina och Indien har kallat mekanismen ”grön protektionism” som sätter orättvis press på utvecklingsekonomier, skriver The Conversation.
EU har ännu inte skapat dedikerad finansiering för att hjälpa exportörer i låginkomstländer att anpassa sig.
Samtidigt rasar en intern debatt inom EU om mekanismens framtid. EU-kommissionen har föreslagit en artikel 27a som ger den befogenhet att undanta varor från CBAM vid ”allvarliga och oförutsedda omständigheter”, skriver Politico.
Förslaget har mötts av stark kritik från europeisk industri. Branschorganisationer för stål, cement, gödselmedel och vätgas varnar för att klausulen skapar rättslig osäkerhet och hotar investeringar i grön omställning.
”Vi ser detta som ett Damoklessvärd. Om det förblir så här kommer det att skicka en avskräckande signal till europeiska och internationella investerare”, sade Laurent Donceel, industripolitisk chef på Hydrogen Europe, till Politico.
Klimatpolitik formar geopolitiken
För europeiska konsumenter kan CBAM innebära gradvis stigande priser på bilar, vitvaror och byggmaterial.
Men mekanismen kan också ge ökad transparens kring klimatavtrycket hos importerade varor.
Koldioxidskatten markerar ett skifte där klimatpolitik inte längre stannar vid miljöministerierna, den formar nu geopolitiska allianser, exportstrategier och investeringsflöden i den globala industriekonomin
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
