Franska industrijätten Schneider Electric köper amerikanska mjukvarubolaget PTC för 22,6 miljarder dollar. Affären kommer bara månader efter köpet av norska AI-bolaget Cognite, men investerarna är inte övertygade.
Schneider Electric gör största köpet någonsin – aktien rasar
Schneider Electric har kommit överens om att köpa Bostonbaserade PTC, som utvecklar mjukvara för produktdesign och livscykelhantering. Det rapporterar Reuters.
Det är det största förvärvet i bolagets historia och ett av de största i Europa i år, enligt data från LSEG.
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Erbjudandet på 205 dollar per aktie motsvarar en premie på 42,3 procent mot PTC:s senaste stängningskurs. Det värderar bolaget till 23,7 miljarder dollar inklusive skulder.
Börsen var dock inte imponerad. Schneiders aktie föll med nästan tio procent i den tidiga handeln i Paris på måndagen, vilket raderade närmare 15 miljarder euro av börsvärdet. Fram till fredagens stängning hade aktien stigit 29 procent i år.
PTC-aktien steg samtidigt med 34,4 procent i den amerikanska förhandeln.
Oro för prislappen – och för AI
Enligt Reuters vägde investerarna in både affärens storlek, den höga premien och utsikterna för mjukvarubolagens värderingar i en tid av AI-relaterad osäkerhet.
Mjukvarusektorn har under året pressats hårt av farhågor om att AI ska slå ut etablerade affärsmodeller, det som på Wall Street kallats en apokalyps för mjukvaruaktier. Sektorn har pendlat kraftigt, med perioder av ras följda av återhämtning. Samtidigt ifrågasätter allt fler bedömare om bolagen kan leva upp till vinstprognoserna.
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Jefferies skriver i en analys, som Reuters tagit del av, att AI-oron gör det möjligt att köpa PTC till den lägsta värderingen på ett decennium. Men samma oro kan också tynga Schneider efter affären, enligt banken.
Nay Soe Naing, analytiker på Berenberg, säger till Reuters att affären innebär en rimlig värdering i ett läge med pressade värderingar och ett tufft investerarsentiment i mjukvarusektorn.
Andra köpet på kort tid
Affären är Schneiders andra stora mjukvarusatsning på bara några månader. I slutet av juni kom bolaget överens om att köpa norska Cognite, som utvecklar data- och AI-mjukvara för industrin, för 3,1 miljarder dollar.
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Bland säljarna fanns norska Aker, som ägde ungefär hälften av bolaget. Affären beskrevs som Norges största exit inom mjukvara och AI hittills. Cognite ska integreras i Aveva, Schneiders helägda bolag för industrimjukvara.
Köpen visar att Schneider vill gå från att vara känt för säkringar och strömbrytare till att bli en tung aktör inom industriell mjukvara och AI. Koncernen, som konkurrerar med svensk-schweiziska ABB, har redan blivit en nyckelleverantör till datacenter, med allt från kylsystem och serverrack till kraftdistribution.
”Ett mycket kritiskt lager”
Schneiders vd Olivier Blum sa under en telefonkonferens med investerare att PTC:s konstruktions- och designdata ska stärka bolagets förmåga att använda AI i kundernas industriverksamhet.
Data håller på att bli ”ett mycket kritiskt lager” för att få ut värde av AI, sa han enligt Reuters.
Efter affären väntas mjukvara som tjänst stå för omkring 24 procent av koncernens intäkter.
Förvärvet ska finansieras med nyemitterade aktier för 5–6 miljarder euro och nya lån på 16–17 miljarder euro. Schneider räknar med årliga kostnadsbesparingar på 250 miljoner euro från år tre efter affären, samt intäktssynergier på omkring 800 miljoner euro.
Affären väntas slutföras senast under tredje kvartalet 2027, förutsatt godkännande från PTC:s aktieägare och myndigheter.