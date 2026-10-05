Schneider Electric gör största köpet någonsin – aktien rasar

Schneider Electric har kommit överens om att köpa Bostonbaserade PTC, som utvecklar mjukvara för produktdesign och livscykelhantering. Det rapporterar Reuters.

Det är det största förvärvet i bolagets historia och ett av de största i Europa i år, enligt data från LSEG.

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Erbjudandet på 205 dollar per aktie motsvarar en premie på 42,3 procent mot PTC:s senaste stängningskurs. Det värderar bolaget till 23,7 miljarder dollar inklusive skulder.

Börsen var dock inte imponerad. Schneiders aktie föll med nästan tio procent i den tidiga handeln i Paris på måndagen, vilket raderade närmare 15 miljarder euro av börsvärdet. Fram till fredagens stängning hade aktien stigit 29 procent i år.

PTC-aktien steg samtidigt med 34,4 procent i den amerikanska förhandeln.

Oro för prislappen – och för AI

Enligt Reuters vägde investerarna in både affärens storlek, den höga premien och utsikterna för mjukvarubolagens värderingar i en tid av AI-relaterad osäkerhet.

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Mjukvarusektorn har under året pressats hårt av farhågor om att AI ska slå ut etablerade affärsmodeller, det som på Wall Street kallats en apokalyps för mjukvaruaktier. Sektorn har pendlat kraftigt, med perioder av ras följda av återhämtning. Samtidigt ifrågasätter allt fler bedömare om bolagen kan leva upp till vinstprognoserna.

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Jefferies skriver i en analys, som Reuters tagit del av, att AI-oron gör det möjligt att köpa PTC till den lägsta värderingen på ett decennium. Men samma oro kan också tynga Schneider efter affären, enligt banken.

Nay Soe Naing, analytiker på Berenberg, säger till Reuters att affären innebär en rimlig värdering i ett läge med pressade värderingar och ett tufft investerarsentiment i mjukvarusektorn.