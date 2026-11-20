Mangogrundaren Isak Andic arbetade i hemlighet med familjeterapeuten för att få sonen Jonathan att lämna modeimperiet. Samtidigt krävde sonen fyra miljoner euro om året, aktier och bostäder som ett förskott på arvet. Några veckor senare dog fadern under en bergsvandring med sonen, som nu utreds för hans död.
Mangogrundaren ville bli av med sonen – sedan dog han
Det framgår av det beslut där Audiencia de Barcelona, domstolen i andra instans, i onsdags avslog Jonathan Andics överklagande av häktningsbeslutet. Beslutet är på 117 sidor och har granskats av La Vanguardia och nyhetsbyrån EFE.
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Där beskrivs hur Isak Andic och sonen under flera månader gick i terapi hos en familjeterapeut, som i de spanska medierna kallas Julia L. Det var för att reparera en relation som domstolen beskriver som ”intensiv och föränderlig”, med djupa konflikter som går tillbaka till 2015.
Krävde fyra miljoner om året
Enligt EFE drev terapeuten tanken på ett ”arv i livstid” och kallade det ett ”terapeutiskt instrument” som skulle förbättra relationen mellan far och son. I början av 2024 krävde Jonathan Andic full ekonomisk självständighet. I februari och mars samma år föreslog han att fadern skulle ge honom fyra miljoner euro om året, kapital att investera, aktier i Mango och bostäder.
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Fadern betalade ut vissa summor men kallade senare en del av kraven ”oproportionerliga”. Isak Andics notarie Ariel Sultán har berättat för utredningsdomaren att grundaren aldrig talade om att göra sonen arvlös. Han hade däremot gett honom totalt fyra miljoner euro i förskott på arvet, skriver El Español.
Det hemliga sabbatsåret
Samtidigt pågick något som Jonathan Andic inte kände till. Under hösten 2024 bad Isak Andic terapeuten att övertala sonen att ta ett sabbatsår, något som skulle göra det lättare för honom att gradvis lämna bolaget. Enligt El Español hämtade polisen meddelandet från faderns telefon. Estefanía Knuth, som var Isak Andics partner, har berättat för domaren att han ville att sonen skulle lämna Mango den 1 januari 2025.
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Under samma period närmade sig far och son varandra. Jonathan Andic bad om ursäkt och tackade för arvsförskottet, och den 26 november kallade Isak Andic den föregående dagen en av de ”lyckligaste på flera år”. Domstolen menar att försoningen och den kvarstående konflikten om bolaget ”inte är oförenliga”.
Den 14 december 2024 föll Isak Andic ner i en ravin i Montserrat utanför Barcelona. Jonathan var den enda som var med honom, något Dagens PS har rapporterat om tidigare. Isak Andic var då god för omkring 4,5 miljarder dollar, enligt Affärsvärlden.
Domstolen splittrad
Jonathan Andic greps i maj och utreds för dråp. Han släpptes efter att ha betalat en borgen på en miljon euro och har fått lämna ifrån sig passet. Domstolen fattade sitt beslut med två röster mot en, enligt Euronews, och domstolens ordförande var skiljaktig.
Majoriteten anser att bevisningen räcker för att han ska fortsätta vara misstänkt. Enligt EFE tonar domstolen samtidigt ner det ekonomiska motiv som åklagaren och den katalanska polisen Mossos d’Esquadra ser bakom dödsfallet.
Jonathan Andic nekar till brott. Hans försvar menar att far och son planerade en professionell övergång där sonen skulle bygga upp egna verksamheter, och att meddelandena inte visar något brottsligt motiv.
Rekordår för Mango
Bolaget har fortsatt att växa under tiden. Under 2025, det första hela året utan grundaren, ökade Mango sin omsättning med 13 procent till 3,8 miljarder euro, och vinsten steg med 11 procent till 242 miljoner euro.
Bolaget leds sedan 2018 av Toni Ruiz, som nu också är ordförande.