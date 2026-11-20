Det framgår av det beslut där Audiencia de Barcelona, domstolen i andra instans, i onsdags avslog Jonathan Andics överklagande av häktningsbeslutet. Beslutet är på 117 sidor och har granskats av La Vanguardia och nyhetsbyrån EFE.

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Där beskrivs hur Isak Andic och sonen under flera månader gick i terapi hos en familjeterapeut, som i de spanska medierna kallas Julia L. Det var för att reparera en relation som domstolen beskriver som ”intensiv och föränderlig”, med djupa konflikter som går tillbaka till 2015.

Krävde fyra miljoner om året

Enligt EFE drev terapeuten tanken på ett ”arv i livstid” och kallade det ett ”terapeutiskt instrument” som skulle förbättra relationen mellan far och son. I början av 2024 krävde Jonathan Andic full ekonomisk självständighet. I februari och mars samma år föreslog han att fadern skulle ge honom fyra miljoner euro om året, kapital att investera, aktier i Mango och bostäder.

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Fadern betalade ut vissa summor men kallade senare en del av kraven ”oproportionerliga”. Isak Andics notarie Ariel Sultán har berättat för utredningsdomaren att grundaren aldrig talade om att göra sonen arvlös. Han hade däremot gett honom totalt fyra miljoner euro i förskott på arvet, skriver El Español.