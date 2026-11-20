Reledokoncernen stärker sin närvaro i Finland genom förvärvet av Leo Clean Oy, ett familjeägt städbolag med verksamhet i Helsingforsregionen.

Bolaget grundades 1993 och har sedan starten drivits av två generationer av familjen Falck.

Leo Clean erbjuder löpande kontraktsstädning åt bland annat bostadsfastigheter, kontor, köpcentrum, butiker och andra kommersiella fastigheter.

Verksamheten omfattar över 300 medarbetare och omsättningen uppgår till drygt 14 miljoner euro, eller runt 155 miljoner kronor.

Ledningen blir kvar

I samband med ägarförändringen kvarstår den nuvarande ledningen, enligt ett pressmeddelande.

Minna Falck fortsätter som administrativ direktör, Donald Lillqvist som vd och Petri Kivikoski som affärs- och försäljningsdirektör.

Förvärvet innebär därmed inga planerade förändringar i den operativa verksamheten eller i kundrelationerna.

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”Leo Clean är en välrenommerad och uppskattad leverantör av lokalvårdstjänster i Helsingfors. Förvärvet stärker Reledos position på den finska marknaden och vi ser mycket fram emot att tillsammans med Minna, Donald och resten av teamet på Leo Clean fortsätta växa på den finska marknaden”, säger Jonas Warnander, koncernchef på Reledo.

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