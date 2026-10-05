Brittisk betaltningsexpert pekas ut som vd i oligarks nätverk

Uppgifterna kommer från mötesprotokoll daterade den 12 augusti 2025. Där presenterar den moldaviske oligarken Ilan Shor, som leder A7, den nya ledningen för betalplattformen VexPay. Som vd pekas den brittiske betalningsprofilen Michael Donald ut, enligt Financial Times.

VexPay ägs formellt av den kirgiziska staten. Men enligt FT visar chattloggar, mejl och mötesprotokoll från mars till augusti samma år hur djupt Shor och A7 var inblandade när bolaget byggdes upp, och hur beroende VexPay var av A7:s system.

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Av protokollen framgår också att Shor frågade om Donald kunde följa med på en resa till Kirgizistan samma dag för att träffa landets regering. Donald ska ha ställt sig bakom förslaget och tackat ja.

Förnekar uppgifterna

Michael Donald tillbakavisar bilden. Till FT säger han att han varken har träffat eller talat med Shor. Han uppger också att han aldrig var vd för VexPay, aldrig anställdes av bolaget och aldrig gick med på att arbeta där.

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Enligt honom själv var han rådgivare åt den kirgiziska regeringen och åt VexPays moderbolag Processing KG.

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”Mitt uppdrag var specifikt att ge teamet i Bisjkek råd om det internationella betalningslandskapet, utvecklingen av PSP-miljöer, inlösen av kortbetalningar, Apple Pay och huvudmedlemskap i Visa”, säger han till FT.

Donald bekräftar att han var på ett möte i Moskva den 12 augusti. Men enligt honom hölls mötet med kirgiziska företrädare, innan han reste vidare till Kirgizistan för att träffa ministrar och styrelseordföranden i Processing KG.