En brittisk betalningsprofil presenterades som vd för ett kirgiziskt betalbolag som byggdes upp med hjälp av det sanktionerade ryska nätverket A7. Det visar läckta dokument som Financial Times har tagit del av. Själv förnekar han att han någonsin haft jobbet.
Brittisk betaltningsexpert pekas ut som vd i oligarks nätverk
Uppgifterna kommer från mötesprotokoll daterade den 12 augusti 2025. Där presenterar den moldaviske oligarken Ilan Shor, som leder A7, den nya ledningen för betalplattformen VexPay. Som vd pekas den brittiske betalningsprofilen Michael Donald ut, enligt Financial Times.
VexPay ägs formellt av den kirgiziska staten. Men enligt FT visar chattloggar, mejl och mötesprotokoll från mars till augusti samma år hur djupt Shor och A7 var inblandade när bolaget byggdes upp, och hur beroende VexPay var av A7:s system.
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Av protokollen framgår också att Shor frågade om Donald kunde följa med på en resa till Kirgizistan samma dag för att träffa landets regering. Donald ska ha ställt sig bakom förslaget och tackat ja.
Förnekar uppgifterna
Michael Donald tillbakavisar bilden. Till FT säger han att han varken har träffat eller talat med Shor. Han uppger också att han aldrig var vd för VexPay, aldrig anställdes av bolaget och aldrig gick med på att arbeta där.
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Enligt honom själv var han rådgivare åt den kirgiziska regeringen och åt VexPays moderbolag Processing KG.
”Mitt uppdrag var specifikt att ge teamet i Bisjkek råd om det internationella betalningslandskapet, utvecklingen av PSP-miljöer, inlösen av kortbetalningar, Apple Pay och huvudmedlemskap i Visa”, säger han till FT.
Donald bekräftar att han var på ett möte i Moskva den 12 augusti. Men enligt honom hölls mötet med kirgiziska företrädare, innan han reste vidare till Kirgizistan för att träffa ministrar och styrelseordföranden i Processing KG.
Miljarder förbi sanktionerna
A7 grundades 2024 av Ilan Shor med stöd av den ryska statsbanken Promsvjazbank, som har nära band till den ryska försvarsindustrin. Det amerikanska finansdepartementet beskriver Shor som en dömd bedragare. Han har tidigare gripits misstänkt för penningtvätt och förskingring i samband med stölden av en miljard dollar ur Moldaviens banksystem 2014.
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Som Realtid tidigare rapporterat har A7 enligt en tidigare FT-granskning slussat mer än 6,9 miljarder dollar genom det internationella banksystemet. Det skedde med hjälp av skalbolag och förfalskade handlingar. Enligt Wall Street Journal hanterar nätverket betalningar för omkring en femtedel av Rysslands utrikeshandel.
”Vi ger företag och länder frihet, eftersom vårt system är immunt mot sanktioner”, sa Shor till den ryska statliga nyhetsbyrån Tass i juli.
Klassas som kriminell organisation
Avslöjandet kommer bara dagar efter att USA:s finansdepartement den 1 oktober klassade hela A7-nätverket som en betydande transnationell kriminell organisation. Tidigare har de amerikanska sanktionerna riktats mot enskilda bolag, som A7 LLC och Old Vector. Nu omfattas även de skalbolag, så kallade underagenter, som nätverket använder för att förklä betalningar som vanlig handel.
Enligt departementet har nätverket också använts av Iran. En av underagenterna och dess systerbolag ska ha tagit emot nästan 140 miljoner dollar från aktörer inblandade i iranskt sanktionsbrott.
Även i Storbritannien har myndigheterna slagit larm. Brittiska National Crime Agency har gått ut med en varning om A7. Där uppger finansdepartementets sanktionsenhet OFSI att den har hittat transaktioner mellan A7:s skalbolag och bolag registrerade i Storbritannien.