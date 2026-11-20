Onsdagen den 18 november dök Nvidia upp på den läckagesajt på det mörka nätet som utpressargruppen The Gentlemen använder. Bredvid bolagets logotyp, börskod och omsättning gick en nedräkning igång. Den visade först ungefär 238 timmar, enligt Newsweek.

Nedräkningen går ut omkring den 28 november. Då hotar gruppen att publicera data som den påstår sig ha kommit över.

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Dagen efter bekräftade Nvidia för BleepingComputer att bolaget utreder en möjlig säkerhetsincident hos en extern partner. Bolaget har inte hittat några tecken på att de egna systemen eller nätverken har påverkats och fortsätter att följa situationen, skriver SecurityWeek.

Nvidia har inte sagt vilken partner det gäller, vad som har hänt eller om någon av bolagets information kan ha läckt ut.

Inga bevis presenterade

The Gentlemen har hittills inte visat några bevis för att gruppen faktiskt har kommit över data. Uppslaget innehåller inga filprover, inga fillistor och ingen uppgift om hur mycket data det skulle röra sig om. Under rubriken för stulen information står bara att detaljer kommer snart.

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Gruppen har tidigare överdrivit sina påståenden och pekat ut fel offer, säger Aras Nazarovas, säkerhetsforskare på Cybernews, enligt Newsweek.