Utpressargruppen The Gentlemen har lagt upp Nvidia på sin läckagesajt och hotar att publicera data runt den 28 november. Chipjätten utreder nu en möjlig incident hos en extern partner, men uppger att den inte hittat några spår i de egna systemen.
Hackare hotar Nvidia med dataläcka – nedräkningen har börjat
Onsdagen den 18 november dök Nvidia upp på den läckagesajt på det mörka nätet som utpressargruppen The Gentlemen använder. Bredvid bolagets logotyp, börskod och omsättning gick en nedräkning igång. Den visade först ungefär 238 timmar, enligt Newsweek.
Nedräkningen går ut omkring den 28 november. Då hotar gruppen att publicera data som den påstår sig ha kommit över.
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Dagen efter bekräftade Nvidia för BleepingComputer att bolaget utreder en möjlig säkerhetsincident hos en extern partner. Bolaget har inte hittat några tecken på att de egna systemen eller nätverken har påverkats och fortsätter att följa situationen, skriver SecurityWeek.
Nvidia har inte sagt vilken partner det gäller, vad som har hänt eller om någon av bolagets information kan ha läckt ut.
Inga bevis presenterade
The Gentlemen har hittills inte visat några bevis för att gruppen faktiskt har kommit över data. Uppslaget innehåller inga filprover, inga fillistor och ingen uppgift om hur mycket data det skulle röra sig om. Under rubriken för stulen information står bara att detaljer kommer snart.
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Gruppen har tidigare överdrivit sina påståenden och pekat ut fel offer, säger Aras Nazarovas, säkerhetsforskare på Cybernews, enligt Newsweek.
Leverantör redan listad
I början av oktober listade The Gentlemen den taiwanesiska underleverantören Jentech Precision Industrial och påstod sig ha över 9 terabyte data. Jentech tillverkar värmespridare och delar till vätskekylning för Nvidias AI-chipp, enligt Ransomnews. I sitt uppslag om Jentech räknade gruppen upp Nvidia, AMD, Intel och TSMC bland bolagets kunder.
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Ransomnews har inte hittat någon bekräftelse på att Jentech drabbats av ett intrång. Det finns heller inget som visar att Jentech är den partner som Nvidia nu utreder.
Nvidia har tidigare utsatts för ett bekräftat intrång. År 2022 tog hackargruppen Lapsus$ på sig ett angrepp mot bolaget.
En av de mest aktiva grupperna
The Gentlemen dök upp kring mitten av 2025. Gruppen säljer ransomware som en tjänst till anslutna hackare, så kallad ransomware-as-a-service. De anslutna stjäl data, krypterar offrens system och hotar sedan att publicera uppgifterna om lösensumman inte betalas.
Läckagesajten listar fler än 1 100 påstådda offer. Under 2026 är det bara gruppen Qilin som har publicerat fler uppslag. Ransomnews har bara kunnat verifiera 95 av gruppens attacker, alltså ungefär en på var tolfte listning.
Utpressningsgrupperna har under året slagit till mot allt från industri till vård och finans. I Sverige har cyberangreppen mot sjukvården ökat kraftigt.
Mitt i en ledarkris
Hotet kommer under Nvidias mest turbulenta höst på länge. Den 12 november lämnade grundaren Jensen Huang posten som vd med omedelbar verkan. Han lämnade också styrelsen. Finanschefen Colette Kress blev tillförordnad vd.
Frågan om vad som händer med Nvidia utan Huang har länge varit ett orosmoln för bolaget. Aktien föll med 12,75 procent den veckan.
I tisdags lugnade Kress marknaden en del med sin första kvartalsrapport som vd. Omsättningen i tredje kvartalet blev 115,8 miljarder dollar. Det är drygt 6 procent mer än analytikerna hade räknat med, enligt Placera. Dramat kring Nvidia har också påverkat börserna i stort.