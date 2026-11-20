Bedragarna slog till när intresset var som störst. Den 15 oktober visade Tesla upp sin nya ”flygande” Roadster på Spacex testanläggning i McGregor, Texas, enligt CNN. Samtidigt startade bedragare en livesändning på Youtube som var gjord för att likna Teslas officiella sändning, rapporterar The Block.

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I sändningen syntes en deepfake av Elon Musk som lovade att dubbla all kryptovaluta som tittarna skickade. På skärmen visades plånboksadresser och en QR-kod. Enligt Coinbase hade sändningen över 500 000 tittare.

Det framgår av ett blogginlägg som den amerikanska kryptobörsen publicerade den 17 november.

Hundratals försökte skicka pengar

Under ungefär två timmar försökte hundratals Coinbase-kunder föra över sammanlagt flera miljoner dollar till bedragarnas adresser, enligt bolaget.

Coinbase uppger att dess AI-baserade bedrägeriskydd stoppade 4,7 miljoner dollar, omkring 45 miljoner kronor. Enligt bolaget motsvarar det cirka 91 procent av överföringsförsöken.

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Alltså kom ungefär 9 procent av försöken igenom. Om andelen gäller belopp handlar det om runt 465 000 dollar, drygt 4 miljoner kronor, enligt Realtids beräkning. Coinbase har dock inte redovisat hur mycket som faktiskt nådde bedragarna. Det påpekar sajten Coincentral, som också noterar att ingen utomstående har granskat siffran.

Coinbase betonar att inga konton hackades och att inga lösenord eller inloggningsuppgifter stals. Kunderna skickade pengarna frivilligt.