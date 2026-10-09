Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod "kashmirtyg"på fakturan

Ett brittiskt fintechbolag som är registrerat hos den brittiska finansinspektionen FCA användes som betalningsväg av det Kremlstödda penningtvättsnätverket A7.

Det visar dokument som Financial Times har tagit del av.

A7 pekades förra veckan ut av USA:s finansdepartement som en ”transnationell kriminell organisation”.

Tänkt att hjälpa ryska importörer

Financial Times har tidigare rapporterat att nätverket har flyttat omkring 6,9 miljarder dollar genom traditionella banker och använt hundratals skalbolag samt omfattande dokumentförfalskning.

Syftet med nätverket är enligt tidningen att hjälpa ryska importörer att genomföra internationella betalningar trots de finansiella sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.

I läckta dokument från A7 listas fintechbolaget Wooshpay som en möjlig betalningsväg till Kina och Hongkong, i både kinesiska yuan och amerikanska dollar.

Bolaget, som är registrerat som Swooshtransfer, har tillstånd från FCA som ett mindre betalningsinstitut.

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