Många ryska miljarder kunde tvättas genom Wooshpay, ett brittiskt fintechbolag. Falska fakturor visar hur det hela gick till.
Ryssland tvättade miljarder via brittiskt fintechbolag – stod "kashmirtyg"på fakturan
Ett brittiskt fintechbolag som är registrerat hos den brittiska finansinspektionen FCA användes som betalningsväg av det Kremlstödda penningtvättsnätverket A7.
Det visar dokument som Financial Times har tagit del av.
A7 pekades förra veckan ut av USA:s finansdepartement som en ”transnationell kriminell organisation”.
Tänkt att hjälpa ryska importörer
Financial Times har tidigare rapporterat att nätverket har flyttat omkring 6,9 miljarder dollar genom traditionella banker och använt hundratals skalbolag samt omfattande dokumentförfalskning.
Syftet med nätverket är enligt tidningen att hjälpa ryska importörer att genomföra internationella betalningar trots de finansiella sanktionerna mot Ryssland efter invasionen av Ukraina.
I läckta dokument från A7 listas fintechbolaget Wooshpay som en möjlig betalningsväg till Kina och Hongkong, i både kinesiska yuan och amerikanska dollar.
Bolaget, som är registrerat som Swooshtransfer, har tillstånd från FCA som ett mindre betalningsinstitut.
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Använde förfalskad faktura
FCA-registreringen innebär bland annat krav på att bolaget ska identifiera och kontrollera kunder och verkliga huvudmän, förstå syftet med affärsrelationer samt övervaka transaktioner.
I ett internt dokument från A7 beskrivs Wooshpay som en ”hyrd” treasury-funktion, vilket antyder att bolaget var en fristående verksamhet som samtidigt kunde användas av nätverket.
Dokumentet anger också att betalningar genom Wooshpay var begränsade till högst 50 000 dollar per dag och krävde tulldokumentation.
A7 använde dessutom en förfalskad faktura för att skapa en täckmantel för relationen. Dokumentet uppgav att Wooshpay skulle leverera ”cashmere sewing fabric” till nätverket.
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Vill inte kommentera
Financial Times har identifierat en betalning via Wooshpay på 189 000 kinesiska yuan, motsvarande omkring 26 000 dollar.
Pengarna skickades vidare till Zhejiang Chouzhou Commercial Bank i Kina, där A7 genomförde ett stort antal transaktioner.
Banken tog emot omkring 170 miljoner dollar från A7 mellan slutet av 2024 och augusti 2025. Totalt hade 268 företag i materialet konton i banken, varav 120 var konton för utländska bolag.
Wooshpay kontrolleras enligt bolagsuppgifter ytterst av en kinesisk medborgare bosatt i Kina. Varken denne eller bolagets brittiske styrelseledamot har svarat på tidningens frågor.
Även den brittiska finansinspektionen FCA har avstått från att kommentera uppgifterna.
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