Vape-batterier exploderade i handväskan: "Har varit naiva"

En kväll utanför en pub i Surrey i Storbritannien förvandlades till en dramatisk situation.

Boven i dramat var två uppladdningsbara batterier till en vape som plötsligt exploderade i en kvinnas handväska.

Dusty Sheppard befann sig utanför en pub i Gomshall i Surrey på fredagen när han plötsligt såg lågor slå ut ur hustrun Maz Sheppards väska.

”Vi hade tur”

Enligt honom kom explosionen utan förvarning och lågorna blev snabbt kraftiga.

Maz Sheppard kände värmen mot benet och kastade ifrån sig väskan innan hon sprang undan. Händelsen fångades av pubens övervakningskameror, skriver BBC som har publicerat videon.

Ingen person skadades allvarligt, men kvinnan fick mindre brännskador på armarna och håret samt märken på sina kläder.

Efter händelsen upptäckte paret att två av de uppladdningsbara batterier som förvarades i väskan hade exploderat.

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Batterierna användes till vape-enheter och beskrevs av Dusty Sheppard som billiga och omärkta.

”Vi kanske var lite naiva eftersom man hör talas om sådana här saker, och så helt plötsligt händer det. Vi hade tur”, säger han.

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