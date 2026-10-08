Utan minsta förvarning small det till i Maz Sheppards handväska och den började brinna. Nu vill hon varna för billiga vape-batterier.
Vape-batterier exploderade i handväskan: "Har varit naiva"
En kväll utanför en pub i Surrey i Storbritannien förvandlades till en dramatisk situation.
Boven i dramat var två uppladdningsbara batterier till en vape som plötsligt exploderade i en kvinnas handväska.
Dusty Sheppard befann sig utanför en pub i Gomshall i Surrey på fredagen när han plötsligt såg lågor slå ut ur hustrun Maz Sheppards väska.
”Vi hade tur”
Enligt honom kom explosionen utan förvarning och lågorna blev snabbt kraftiga.
Maz Sheppard kände värmen mot benet och kastade ifrån sig väskan innan hon sprang undan. Händelsen fångades av pubens övervakningskameror, skriver BBC som har publicerat videon.
Ingen person skadades allvarligt, men kvinnan fick mindre brännskador på armarna och håret samt märken på sina kläder.
Efter händelsen upptäckte paret att två av de uppladdningsbara batterier som förvarades i väskan hade exploderat.
Batterierna användes till vape-enheter och beskrevs av Dusty Sheppard som billiga och omärkta.
”Vi kanske var lite naiva eftersom man hör talas om sådana här saker, och så helt plötsligt händer det. Vi hade tur”, säger han.
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Har blivit mer försiktig
Väskan låg därefter och pyrde på marken. En person hällde vatten över den med hjälp av en hundskål för att få kontroll över situationen.
Händelsen har fått Sheppard att bli mer försiktig med vilka batterier han köper och hur de förvaras.
Han menar att familjen tidigare hade varit medveten om att litiumbatterier kan innebära risker, men inte hade räknat med att något liknande skulle hända dem.
”Det var läskigt. Man börjar tänka på allt som kunde hända om det hade hänt i huset medan vi sov”, säger han.
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Vill varna andra
Litiumjonbatterier kan i vissa situationer överhettas och drabbas av så kallad termisk rusning, där temperaturen snabbt stiger och kan leda till brand eller explosion.
Risken kan öka om batterierna är skadade, felaktigt tillverkade eller hanteras på ett olämpligt sätt.
Uppladdningsbara batterier bör därför förvaras så att de inte kan komma i kontakt med metallföremål som nycklar eller mynt. Lösa batterier bör också skyddas från stötar och skador.
Dusty Sheppard hoppas nu att händelsen kan få andra att vara mer försiktiga med billiga och omärkta batterier.
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