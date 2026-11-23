Den amerikanska storbanken Wells Fargo inför den 24 november ett nytt avsnitt om externa AI-agenter i sina villkor för internetbanken. Det framgår av det uppdaterade avtalet. Enligt Wired berörs miljontals kunder.

Enligt villkoren behandlas instruktioner från en AI-agent som om kunden själv hade initierat och godkänt dem. Banken skriver att den inte är skyldig att kontrollera agentens behörighet, och att den varken övervakar eller granskar de transaktioner som agenterna genomför.

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Den som använder en AI-agent gör det på egen risk, står det i avtalet. Kunden ansvarar också för handlingar där agenten går utöver det mandat den har fått.

Måste kunna bevisa återkallelse

Mest uppmärksamhet har ett krav fått: kunden ska själv dra tillbaka agentens behörighet i tid, spara bevis på att det har skett och visa upp beviset om banken begär det. Kunden är ansvarig ända tills banken har fått besked.

Fackmediet American Banker rapporterade först om villkoren. Enligt tidningen ser Wells Fargo ut att vara den första banken som kopplar kundens ansvar till bevis på återkallelse. En talesperson för banken säger till American Banker att kunder kan ge och dra tillbaka en agents behörighet utanför bankens system. Därför kan banken inte alltid se när det sker.

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Elaine Duffus, konsult på Wolters Kluwer, undrar i samma artikel vad som gäller om kunden har gjort allt rätt och kan visa att agenten har fått order att sluta, men agenten ändå fortsätter på egen hand.

Problemet ligger i hur agenterna fungerar.

”Konsumenter godkänner mål, inte varje klick”, säger Kacy Kim, docent i marknadsföring vid Bryant University, till Wired. Hon tror ändå inte att bankernas besked kommer att skrämma bort de mest entusiastiska användarna.