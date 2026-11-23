Från och med i morgon får Wells Fargos kunder själva stå för det deras AI-agenter gör på bankkontot, också när agenten gör fel. Flera av USA:s största banker har på kort tid skärpt sina villkor, samtidigt som de bygger egna AI-assistenter.
Bankerna: AI-agentens misstag blir kundens problem
Den amerikanska storbanken Wells Fargo inför den 24 november ett nytt avsnitt om externa AI-agenter i sina villkor för internetbanken. Det framgår av det uppdaterade avtalet. Enligt Wired berörs miljontals kunder.
Enligt villkoren behandlas instruktioner från en AI-agent som om kunden själv hade initierat och godkänt dem. Banken skriver att den inte är skyldig att kontrollera agentens behörighet, och att den varken övervakar eller granskar de transaktioner som agenterna genomför.
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Den som använder en AI-agent gör det på egen risk, står det i avtalet. Kunden ansvarar också för handlingar där agenten går utöver det mandat den har fått.
Måste kunna bevisa återkallelse
Mest uppmärksamhet har ett krav fått: kunden ska själv dra tillbaka agentens behörighet i tid, spara bevis på att det har skett och visa upp beviset om banken begär det. Kunden är ansvarig ända tills banken har fått besked.
Fackmediet American Banker rapporterade först om villkoren. Enligt tidningen ser Wells Fargo ut att vara den första banken som kopplar kundens ansvar till bevis på återkallelse. En talesperson för banken säger till American Banker att kunder kan ge och dra tillbaka en agents behörighet utanför bankens system. Därför kan banken inte alltid se när det sker.
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Elaine Duffus, konsult på Wolters Kluwer, undrar i samma artikel vad som gäller om kunden har gjort allt rätt och kan visa att agenten har fått order att sluta, men agenten ändå fortsätter på egen hand.
Problemet ligger i hur agenterna fungerar.
”Konsumenter godkänner mål, inte varje klick”, säger Kacy Kim, docent i marknadsföring vid Bryant University, till Wired. Hon tror ändå inte att bankernas besked kommer att skrämma bort de mest entusiastiska användarna.
Fler banker drar åt
Wells Fargo är inte ensam. JPMorgan Chase ändrade villkoren för sina digitala tjänster den 27 oktober. Där står att tredje parter inte får logga in med kundens uppgifter. En kund som ändå släpper in en extern AI tar enligt avtalet på sig alla risker och förluster, även när agenten gör något som inte var meningen. Samma dag varnade Bank of America sina kunder för att lämna ut inloggningsuppgifter till AI-agenter.
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Förra veckan uppdaterade Citi sitt användaravtal, och enligt Techcrunch får kunderna där stå för skadan även om AI-verktyget läcker deras inloggningsuppgifter eller blir hackat. PNC ändrade sina villkor samma vecka, och Citizens har mejlat kunderna med motsvarande besked.
Än så länge är det få som använder agenterna.
”All vår data visar att de flesta inte ens vet vad agenter är, än mindre använder dem”, säger Sucharita Kodali, analytiker på Forrester, till Wired. Hon beskriver bankerna som riskovilliga i grunden, och menar att det är rimligt att de agerar redan nu.
Bygger egna agenter
Samtidigt satsar bankerna själva på AI.
”Bankerna gör två saker samtidigt. De låser dörren för externa agenter och bygger sina egna”, säger Luca Cian, professor vid University of Virginia, till Wired.
Enligt Wired har kunderna använt Wells Fargos AI-verktyg för frågor och svar över en miljard gånger. Techcrunch noterar att Citis nya villkor inte gäller bankens egna AI-agenter.
Det handlar också om pengar. AI-agenter som jagar högsta räntan och flyttar kundernas pengar kan göra bankernas billiga inlåning dyrare. Även Tysklands centralbank räknar med att AI-agenter i framtiden kan sköta betalningar på egen hand.
Lagen sätter gränser
Bankernas friskrivningar gäller dock bara så långt lagen tillåter. Den reservationen står i både Wells Fargos och JPMorgans villkor.
I USA begränsar regelverket Regulation E konsumentens ansvar för obehöriga elektroniska överföringar. Vid ett förlorat eller stulet bankkort stannar ansvaret i regel vid 50 dollar om förlusten anmäls inom två bankdagar. Men enligt Payments Dive räknas överföringar inte som obehöriga om de görs av någon som kunden själv har gett tillgång till kontot. Det gäller ända tills kunden har meddelat banken att personen inte längre är behörig.
Det förklarar varför återkallelsen har en så central plats i Wells Fargos villkor. Om en AI-agent ska räknas som en sådan behörig mellanhand har ännu inte prövats av vare sig tillsynsmyndigheter eller domstolar. Frågan om vem som betalar när en agent gör fel är därmed långt ifrån avgjord.