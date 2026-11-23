Svenska pengar tar flyget utomlands

Black Friday har också blivit en internationell shoppingfest.

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Under november 2025 gick 61 procent av de undersökta svenska Revolut-kundernas utgifter till internationella köp. Dessa transaktioner var i genomsnitt 48 procent större än köpen i Sverige.

Storbritannien och Irland hörde till de populäraste länderna för näthandel.

För svenska handlare innebär utvecklingen att konkurrensen inte längre stannar vid grannbutiken. Kunderna jämför priser med företag i andra länder, och många är beredda att låta varorna resa längre än de själva.

Fredagsmyset överlever shoppinghysterin

Trots elektronikreor och internationella nätbutiker visar Revoluts siffror att svenskarnas vanligaste köp under Black Friday 2025 skedde i livsmedelsbutiker och stormarknader.

Därefter följde barer och restauranger.

Man kan alltså sitta på krogen, beställa ytterligare ett glas vin och samtidigt köpa en ny dator i London. En ganska träffande beskrivning av det moderna konsumtionssamhället.

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Betalningen sker också allt oftare utan ett fysiskt kort. Digitala plånböcker stod för hälften av Black Friday-utgifterna bland Revoluts svenska kunder 2025, nio procentenheter mer än året innan. De fysiska kortens andel hade sjunkit till 41 procent.

Förr köade svenskarna i timmar för att köpa en billig tv. Nu ligger vi i soffan och tömmer kontot utan att ens behöva ta på oss byxor. Foto: TT

Färre handlar – ändå väntas 34 miljarder i försäljning

En färsk prognos från Svensk Handel visar att Black Week 2026 väntas omsätta 34 miljarder kronor, en ökning från 32,5 miljarder förra året.

Men bara 36 procent av svenskarna planerar att handla under kampanjveckan, jämfört med 57 procent 2025. Svensk Handel påpekar att undersökningarna har olika urval och därför inte är helt jämförbara.

Bara 5 procent av de planerade köparna tänker handla uteslutande i fysiska butiker. Hälften räknar med att kombinera butiker och nätet.

Svensk Handel räknar med en omsättning på 34 miljarder kronor under årets Black Week. Det är mycket pengar för saker vi inte visste att vi behövde förra torsdagen. Foto: TT

Fakta Perfect Weekend: Fem saker om Black Weekend

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1. Black Friday är den 27 november 2026. Black Weekend fortsätter till söndagen den 29 november. På måndagen den 30 november kommer Cyber Monday, nätbutikernas egen shoppingdag.

2. Namnet kommer från amerikanska trafikpoliser. I Philadelphia började poliser under 1960-talet använda uttrycket Black Friday om trafikproblemen och folkmassorna efter Thanksgiving. Historien om att handlarna gick från röda till svarta siffror kom senare.

3. Rean börjar redan i oktober. Prisjakts analys visar att 57 644 undersökta produktpriser steg med minst 10 procent under en period i september–oktober 2026. En del prishöjningar kan bero på att tidigare kampanjer avslutats.

4. Alla rabatter är inte fantastiska. Under Black Week 2025 hade 31 procent av de undersökta produkterna kampanjpris. Den typiska rabatten var 19 procent.

5. Handlarna måste visa ett gammalt pris. Svenska butiker ska vid annonserade prissänkningar ange varans lägsta pris under de senaste 30 dagarna. En regel som infördes 2022 och gjort oktober till en intressant månad för butikernas prissättning.