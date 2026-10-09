Fast i Ryssland – västbolagen förlorar vad de än gör

När Rysslands invasion av Ukraina blev fullskalig 2022 valde många västbolag att lämna landet. Men långt ifrån alla. I juli fanns fortfarande drygt 2 300 internationella företag kvar i Ryssland, enligt Kyiv School of Economics (KSE). Bland dem finns PepsiCo, Mondelez och Procter & Gamble, liksom storbankerna Raiffeisen och UniCredit.

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Nu sitter många av dem fast, skriver Bloomberg i en granskning.

”Västerländska ägare oroar sig för att tillgångarna i Ryssland ska tas ifrån dem i framtiden, men i praktiken har de ofta redan tagits”, säger Björn Paulsen, partner på den tyska advokatbyrån Noerr som leder byråns Rysslandsenhet, till Bloomberg.

Danska Rockwool förlorade allt

Danska isoleringsjätten Rockwool är ett av de tydligaste exemplen. Bolaget valde att stanna efter invasionen men skar av det ryska dotterbolaget från koncernen. I januari tog ryska staten över de fyra fabrikerna genom ett presidentdekret, och förvaltningen lämnades till samma bolag som i juli även tog över tre ryska bolag ägda av nederländska Akzo Nobel.

Rockwool skriver av hela nettovärdet på den ryska verksamheten, 469 miljoner euro, uppger Interfax. Dotterbolaget omsatte 261 miljoner euro under 2025, med ett rörelseresultat på 78 miljoner euro.

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I augusti blev det värre. Då stämdes Rockwool av sitt eget ryska dotterbolag på 8,6 miljarder rubel.

Enligt den oberoende ryska nyhetssajten iStories har det statligt förvaltade dotterbolaget därefter skänkt 600 miljoner rubel till krigsinsatsen och planerar att återuppta samarbetet med den ryska försvarsindustrin.

Vd Jes Munk Hansen säger till Bloomberg att bolaget aldrig ens fått ett officiellt brev om övertagandet. Han tror att Rockwool hamnade i myndigheternas blickfång för att bolaget sedan krigsutbrottet tagit ut 400 miljoner danska kronor ur Ryssland, samtidigt som det skänkt 500 miljoner kronor till återuppbyggnad i Ukraina.

”Jag tror att vi gjorde rätt, både etiskt och operativt”, säger han.