Brittiska cateringjätten Compass Group planerar att flytta sin primära börsnotering från London till New York.

Ett beslut skulle innebära ytterligare ett bakslag för den brittiska aktiemarknaden, som under flera år haft svårt att locka till sig nya börsbolag.

Bolaget, som är ett av de 20 största på FTSE 100-indexet med ett börsvärde på omkring 43 miljarder pund, väntas offentliggöra sina planer redan på tisdagen, enligt uppgifter till Financial Times.

Viktigaste marknaden för bolaget

Compass Group är en av världens största aktörer inom måltidsservice och driver restauranger och personalmatsalar på bland annat arbetsplatser, skolor och idrottsarenor i omkring 30 länder.

Nordamerika är bolagets viktigaste marknad. Under det senaste räkenskapsåret stod regionen för omkring två tredjedelar av omsättningen på 46,1 miljarder dollar och ungefär tre fjärdedelar av vinsten.

En flytt till New York skulle därför innebära att bolagets primära notering hamnar på dess största marknad.

I april bytte Compass redan handelsvaluta för sina aktier från pund till dollar, bland annat i syfte att attrahera fler internationella investerare.