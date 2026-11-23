Compass Group är ett av de stora brittiska börsbolagen. Men nu väljer man att satsa på Wall Street istället för The City.
Nytt bakslag för Londonbörsen – cateringjätte flyttar notering till USA
Brittiska cateringjätten Compass Group planerar att flytta sin primära börsnotering från London till New York.
Ett beslut skulle innebära ytterligare ett bakslag för den brittiska aktiemarknaden, som under flera år haft svårt att locka till sig nya börsbolag.
Bolaget, som är ett av de 20 största på FTSE 100-indexet med ett börsvärde på omkring 43 miljarder pund, väntas offentliggöra sina planer redan på tisdagen, enligt uppgifter till Financial Times.
Viktigaste marknaden för bolaget
Compass Group är en av världens största aktörer inom måltidsservice och driver restauranger och personalmatsalar på bland annat arbetsplatser, skolor och idrottsarenor i omkring 30 länder.
Nordamerika är bolagets viktigaste marknad. Under det senaste räkenskapsåret stod regionen för omkring två tredjedelar av omsättningen på 46,1 miljarder dollar och ungefär tre fjärdedelar av vinsten.
En flytt till New York skulle därför innebära att bolagets primära notering hamnar på dess största marknad.
I april bytte Compass redan handelsvaluta för sina aktier från pund till dollar, bland annat i syfte att attrahera fler internationella investerare.
Tufft för Londonbörsen
En eventuell flytt kräver dock godkännande från aktieägarna och väntas inte kunna genomföras förrän tidigast 2028. Bolaget uppges samtidigt vilja behålla en sekundärnotering i London.
Planerna följer en rad liknande beslut bland brittisknoterade bolag. Fintechbolaget Wise, spelkoncernen Flutter och uthyrningsbolaget Sunbelt, tidigare Ashtead, har alla flyttat sina primära noteringar till USA.
Även irländska byggmaterialkoncernen CRH har genomfört en flytt från London till New York.
Utvecklingen har fördjupat problemen för Londonbörsen, som konkurrerar med amerikanska marknadsplatser med större kapitalflöden, högre värderingar och bättre tillgång till institutionella investerare.
Har infört flera reformer
Samtidigt har Storbritannien haft svårt att få fart på börsintroduktionerna. Enligt färska siffror från Dealogic placerade sig landet på tolfte plats internationellt sett i värdet av årets börsnoteringar, bakom bland annat Turkiet och Malaysia.
Den brittiska regeringen har infört flera reformer för att stärka marknaden, däribland skattelättnader för nya börsnoteringar och sänkta krav på hur stor andel av aktierna som måste vara tillgängliga för handel.
Trots åtgärderna fortsätter Londonbörsen att förlora stora bolag till utländska marknadsplatser och köpare.
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