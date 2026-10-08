Toppföreträdare för USA och Ryssland har diskuterat att släppa in en amerikansk investerare i Nord Stream-ledningarna. Samma personer förhandlar också om en försäljning av Lukoils raffinaderier och bensinstationer i Europa.
Trumps svärson i samtal om Nord Stream och ryska tillgångar
Bland deltagarna i samtalen finns USA:s särskilda sändebud Jared Kushner och Kirill Dmitriev, nära rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin. Det uppger fem personer med insyn i frågan för Reuters.
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Samtalen har gällt att föra in en amerikansk investerare i gasledningarna som fram till Rysslands invasion av Ukraina försåg Tyskland med rysk gas. Före kriget köpte Tyskland merparten av sin gas från Ryssland.
Kushner är svärson till USA:s president Donald Trump.
Lukoil på bordet
Enligt två andra källor har Kushner och Dmitriev också diskuterat en försäljning av en rad tillgångar som ägs av den ryska energijätten Lukoil. Det rör sig om allt från oljeraffinaderier till bensinstationer i Europa och på andra håll.
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Planen går enligt källorna ut på att ett konsortium bestående av den amerikanska statliga investeringsbyrån DFC och investerare från Qatar och Förenade Arabemiraten köper tillgångarna. Amerikanska myndigheter skulle samtidigt lyfta sanktionerna.
”När det gäller Lukoil arbetade Steve (Witkoff) och Jared (Kushner) med DFC för att förhandla fram en betydande förskottsbetalning och vinstintresse för USA”, säger en tjänsteman i Vita huset till Reuters. Han syftar på USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff.
Lukoil och Gazprom har inte svarat på Reuters frågor.
Liknar Boehlys bud
Upplägget påminner om det konsortium som Financial Times beskrev i september. Tidningen rapporterade då att den amerikanske miljardären Todd Boehly, tidigare delägare i fotbollsklubben Chelsea, hade samlat DFC, Emiratens Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan och den qatariska familjen Al-Khayyat för att köpa Lukoils utlandsverksamhet, enligt Meduza.
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Budet utmanar private equity-bolaget Carlyle. Carlyle kom överens med Lukoil om ett köp i januari men väntar fortfarande på klartecken från Washington.
Lukoil står sedan hösten 2025 under amerikanska sanktioner, och utlandstillgångarna har värderats till omkring 20 miljarder dollar. I Norden äger bolaget den finska bensinstationskedjan Teboil, som har ansökt om företagsrekonstruktion.
”Bara att trycka på en knapp”
Nord Stream-ledningarna har legat stilla sedan sprängningarna utanför Bornholm i september 2022. Bara en av de fyra rörsträngarna, en del av Nord Stream 2, klarade sig oskadd.
I juni sa Putin att den strängen kunde börja leverera gas i princip omedelbart, med upp till 28 miljarder kubikmeter per år. Han lade till att det krävs ett beslut från Tysklands regering och att de amerikanska sanktionerna hävs, enligt Reuters.
Realtid har tidigare rapporterat att Putins vän Matthias Warnig har lobbat för att återstarta Nord Stream 2 med stöd från amerikanska investerare.
EU står i vägen
Det största hindret är EU. Unionen har beslutat att stoppa all import av rysk gas senast i slutet av 2027, vilket i praktiken stänger dörren för en återstart av Nord Stream. Gazprom-ägda Nord Stream 2 AG har stämt EU i unionens tribunal och hävdar att förbudet i praktiken innebär att ledningen konfiskeras, enligt OE Digital.
Europa har också ställt om sin gasförsörjning. Norge och USA har ersatt Ryssland som de största leverantörerna. Trump har samtidigt pressat EU att köpa mer amerikansk energi för att minska handelsunderskottet.