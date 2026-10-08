Trumps svärson i samtal om Nord Stream och ryska tillgångar

Bland deltagarna i samtalen finns USA:s särskilda sändebud Jared Kushner och Kirill Dmitriev, nära rådgivare till Rysslands president Vladimir Putin. Det uppger fem personer med insyn i frågan för Reuters.

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Samtalen har gällt att föra in en amerikansk investerare i gasledningarna som fram till Rysslands invasion av Ukraina försåg Tyskland med rysk gas. Före kriget köpte Tyskland merparten av sin gas från Ryssland.

Kushner är svärson till USA:s president Donald Trump.

Lukoil på bordet

Enligt två andra källor har Kushner och Dmitriev också diskuterat en försäljning av en rad tillgångar som ägs av den ryska energijätten Lukoil. Det rör sig om allt från oljeraffinaderier till bensinstationer i Europa och på andra håll.

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Planen går enligt källorna ut på att ett konsortium bestående av den amerikanska statliga investeringsbyrån DFC och investerare från Qatar och Förenade Arabemiraten köper tillgångarna. Amerikanska myndigheter skulle samtidigt lyfta sanktionerna.

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”När det gäller Lukoil arbetade Steve (Witkoff) och Jared (Kushner) med DFC för att förhandla fram en betydande förskottsbetalning och vinstintresse för USA”, säger en tjänsteman i Vita huset till Reuters. Han syftar på USA:s särskilda sändebud Steve Witkoff.

Lukoil och Gazprom har inte svarat på Reuters frågor.