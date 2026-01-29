Rus och ras för två av Investors storinnehav

Börsreaktionerna visade på skilda världar – den ena aktien rusar över 9 procent medans den andra faller över 4 procent efter två timmars handel.

Över 700 000 ägare

Förra veckan publicerade Wallenbergarnas investmentbolag Investor (börskurs Investor) sin delårsrapport för 2025 års sista kvartal.

Vd Christian Cederholm kunde berätta att portföljvärdet fortsätter ticka på och har nu passerat mer än 1000 miljarder svenska kronor.

”Substansvärdet – allts det sammanlagda värde på bolaget enligt Investors egen värdering – steg med 6 procent till 355 kronor per aktie. Dessutom meddelas en utdelningshöjning till 5,60 kronor per aktie senare i vår”, skrev Dagens PS.

Även om det är intressant läsning för de 700 000 aktieägarna, utan konkurrens Sveriges mest ägda aktie, så det dock kanske ännu viktigare för bolagets utveckling hur de största innehaven i som Investor äger presterar.