Torsdagsmorgonen inleddes med ett smatterband av rapporter på Stockholmsbörsen där bland annat två av folkaktien Investors tyngsta innehav öppnade böckerna för det fjärde kvartalet.
Rus och ras för två av Investors storinnehav
Börsreaktionerna visade på skilda världar – den ena aktien rusar över 9 procent medans den andra faller över 4 procent efter två timmars handel.
Över 700 000 ägare
Förra veckan publicerade Wallenbergarnas investmentbolag Investor (börskurs Investor) sin delårsrapport för 2025 års sista kvartal.
Vd Christian Cederholm kunde berätta att portföljvärdet fortsätter ticka på och har nu passerat mer än 1000 miljarder svenska kronor.
”Substansvärdet – allts det sammanlagda värde på bolaget enligt Investors egen värdering – steg med 6 procent till 355 kronor per aktie. Dessutom meddelas en utdelningshöjning till 5,60 kronor per aktie senare i vår”, skrev Dagens PS.
Även om det är intressant läsning för de 700 000 aktieägarna, utan konkurrens Sveriges mest ägda aktie, så det dock kanske ännu viktigare för bolagets utveckling hur de största innehaven i som Investor äger presterar.
Investors största innehav rusar
Det är så man långsiktigt kommer kunna fortsätta sviten att slå börsen både ett 16 och kanske 17 år på raken.
Och i det avseende finns det anledning till både glädje och oror efter dagens rapporter.
Den goda nyheten är att Investors absolut största innehav ABB (börskurs ABB), 15 procent av Wallenbergarnas portfölj enligt senaste siffrorna, gladde marknaden rejält med sin rapport.
Verkstadsbolaget stiger över 9 procent, bäst av alla storbolag på hela Stockholmsbörsen under torsdagen.
Vinst-miss från banken
”ABB presterade under det fjärde kvartalet ”bra i en generellt gynnsam marknad””, skriver vd Morten Wierod i rapporten rapporterar Placera och lyfter särskilt den starka orderboken.
I andra ändan av indexet – betydligt mer på rött – hittar vi dock Investors femte största innehav, storbanken SEB (börskurs SEB).
Banken är visserligen vara drygt hälften så stort som ABB i portföljen men nedgången på nära 5 procent är ändå kännbar.
”Vinstbom av SEB”, skriver Dagens PS om bolagets rapport som dock fram till dagens siffror har haft en stark utveckling på börsen med plus 17 procent senaste året exklusive utdelningar.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
