Ska Saab-aktien upp eller ned? Analytikerna rejält oense

Analytikern tror på jätteras

ANNONS

Tidningen har gjort en genomgång av börsexperternas estimat framåt för den populära aktien och finner att synen spretar rejält bland experterna.

”Analytikerkåren är högst splittrad. Nio av de 16 aktuella rekommendationerna som Bloomberg samlat in säger sälj, fyra köp och tre behåll”, skriver tidningen.

Genomsnittliga riktkurs för aktien landar på 502 kronor. I snitt ska Saabs aktie alltså ned runt 30 procent från dagens nivåer.

Allra svagast tro på Saab har Henric Hintze på ABG Sundal Collier visar PvAf genomgång, han tror att aktien ska falla till 310 kr, alltså ett tapp på närmare 60 procent från rådande kursnivå.

Experterna har haft fel om Saab

Av de fyra som har köp är 710 kronor det högsta budet.

Alltså bara 9 kronor över nuvarande kurs vilket kanske illustrerar den höga värdering som analytikerna ser i Saab.

ANNONS

De senaste åren har dock bolaget bevisat marknaden fel gång på gång och aktien har bara fortsatt att stiga.

”Aktien är onekligen dyr. Å andra sidan har aktiviteten inom europeiska försvarsindustrin gått från låg till extremt hög på kort tid. Det finns heller inget som tyder på att den här upprustningen ska avta och då är det naturligt att försvarsbolagen värderas högt”, konstaterar Joakim Bornold till tidningen.

Se även: Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade – Realtid