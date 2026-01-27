27 jan. 2026

Svenskarnas förtroende för USA i fritt fall

Ska Saab-aktien upp eller ned? Analytikerna rejält oense

Saabs vd Micael Johansson har lett sitt bolag till fantastiska höjder på börsen - men analytikerna är djupt oense om vart kursen ska nu.
Saabs vd Micael Johansson har lett sitt bolag till fantastiska höjder på börsen - men analytikerna är djupt oense om vart kursen ska nu. (Foto: Jessica Gow/TT)
27 jan. 2026

”Värderingen har sprungit iväg, men bolaget kan växa in i den”, sa försvarsfond-förvaltaren Joakim Agerback om Saab-aktiens makalösa utveckling när han besökte Realtids studio häromveckan.

Men bland expertens analytikerkollegor råder det stor oenighet kring vart kursen ska gå framöver.

Se även: Här ökar möjligheterna när läget blir skarpare – Realtid

Blivit en ny folkaktie

Saab (börskurs Saab) stängde på måndagsbörsen på 701 kronor aktien.

Det är en uppgång med 1088 procent på fem år och makalösa 31 procent bara i år 2026.

Rallyt i aktien verkar aldrig avta och småsparare har senaste åren strömmat till det svenska försvarsbolaget som nu har över 300 000 ägare i aktieboken vilket gör den till en av Sveriges mest ägda bolag.

”Aktien som stiger snabbt brukar locka till sig nya investerare, men även spekulanter. Det är vanligt, och vi ser en liknande utveckling bland våra kunder, kommenterar sparplattformen Levlers ordförande Joakim Bornold, tidigare sparekonom på Söderberg & Partners till Privata Affärer.

Analytikern tror på jätteras

Tidningen har gjort en genomgång av börsexperternas estimat framåt för den populära aktien och finner att synen spretar rejält bland experterna.

”Analytikerkåren är högst splittrad. Nio av de 16 aktuella rekommendationerna som Bloomberg samlat in säger sälj, fyra köp och tre behåll”, skriver tidningen.

Saab når nytt rekord efter USA:s attack

Saab slog nytt kursrekord på måndagen när försvarssektorn lyfte brett globalt efter USA:s militära operation i Venezuela. Analytiker pekar på ökade geopolitiska spänningar och förväntningar om högre europeiska försvarsinvesteringar som drivkrafter bakom uppgången.

Genomsnittliga riktkurs för aktien landar på 502 kronor. I snitt ska Saabs aktie alltså ned runt 30 procent från dagens nivåer.

Allra svagast tro på Saab har Henric Hintze på ABG Sundal Collier visar PvAf genomgång, han tror att aktien ska falla till 310 kr, alltså ett tapp på närmare 60 procent från rådande kursnivå.

Experterna har haft fel om Saab

Av de fyra som har köp är 710 kronor det högsta budet.

Alltså bara 9 kronor över nuvarande kurs vilket kanske illustrerar den höga värdering som analytikerna ser i Saab.

De senaste åren har dock bolaget bevisat marknaden fel gång på gång och aktien har bara fortsatt att stiga.

”Aktien är onekligen dyr. Å andra sidan har aktiviteten inom europeiska försvarsindustrin gått från låg till extremt hög på kort tid. Det finns heller inget som tyder på att den här upprustningen ska avta och då är det naturligt att försvarsbolagen värderas högt”, konstaterar Joakim Bornold till tidningen.

Se även: Saab vinnare när Trump skrämmer amerikanska allierade – Realtid

