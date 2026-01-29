I tider av börsoro söker investerare ofta trygghet i bolag med stabila utdelningar. Bland svenska bolag som har längst obruten utdelningssvit finns ett mjukvarubolag som toppar listan.
Här är svenska bolagen som aldrig slutat dela ut
Det svenska mjukvarubolaget Vitec (börskurs Vitec) har delat ut i 23 år i rad, det visar en genomgång som Placera gjort.
Utdelningen har dessutom växt kraftigt, från blygsamma 0,05 kronor per aktie i början till 3,60 kronor idag.
Bolaget är ett exempel på hur ett nischat mjukvarubolag med återkommande intäkter kan skapa utrymme för både expansion och ökande utdelningar.
Fastigheter på andra plats
På andra plats kommer fastighetsbolaget Wihlborgs (börskurs Wihlborgs) med 20 raka utdelningsår, där utdelningen stigit från 0,44 till 3,20 kronor.
Därefter följer industribolagen AAK (17 år) och ASSA ABLOY (16 år), som visar att globalt konkurrenskraftiga bolag med starka marginaler ofta klarar av att hålla utdelningarna uppe även i sämre konjunktur.
Bland övriga bolag på topp tio-listan finns investmentbolaget Svolder (13 år), Lifco (11 år) samt Bravida och Catena (båda 10 år), enligt Placeras sammanställning.
Även pålitliga bolag kan falla
Men långvariga utdelningssviter är ingen garanti för framtiden.
Genomgången pekar på flera exempel på bolag som brutit sina utdelningsserier de senaste åren. Nibe (börskurs Nibe) hade delat ut i 27 år innan traditionen bröts i fjol.
Fastighetsbolagen Atrium Ljungberg (börskurs Atrium Ljungberg) och Castellum (börskurs Castellum) hade sviter på 26 respektive 25 år innan de stoppades i samband med räntechocken 2022. H&M tvingades pausa sin 25-åriga serie under pandemin.
Återinvestering ger kraftig extra avkastning
Den som väljer att investera i utdelningsbolag har också stora incitament för att återinvestera avkastningen på börsen igen.
För den som väljer att återinvestera sina utdelningar kan effekten bli dramatisk över tid.
Enligt beräkningar från Montrose, har systematisk återinvestering av utdelningar gett 669 procent i avkastning sedan början av 2000-talet, jämfört med Stockholmsbörsens 255 procent.
Det innebär att utdelningarna utgör hela 62 procent av totalavkastningen under perioden.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
