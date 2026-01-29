Här är svenska bolagen som aldrig slutat dela ut

Det svenska mjukvarubolaget Vitec (börskurs Vitec) har delat ut i 23 år i rad, det visar en genomgång som Placera gjort.

Utdelningen har dessutom växt kraftigt, från blygsamma 0,05 kronor per aktie i början till 3,60 kronor idag.

Bolaget är ett exempel på hur ett nischat mjukvarubolag med återkommande intäkter kan skapa utrymme för både expansion och ökande utdelningar.

Fastigheter på andra plats

På andra plats kommer fastighetsbolaget Wihlborgs (börskurs Wihlborgs) med 20 raka utdelningsår, där utdelningen stigit från 0,44 till 3,20 kronor.

Därefter följer industribolagen AAK (17 år) och ASSA ABLOY (16 år), som visar att globalt konkurrenskraftiga bolag med starka marginaler ofta klarar av att hålla utdelningarna uppe även i sämre konjunktur.

Bland övriga bolag på topp tio-listan finns investmentbolaget Svolder (13 år), Lifco (11 år) samt Bravida och Catena (båda 10 år), enligt Placeras sammanställning.