Nu sänks bensinskatten – äts upp av ny höjning

Tomt i tanken? Vänta till 1 maj. Då sänks drivmedelsskatterna.

Å andra sidan: Det rusande oljepriset slår undan regeringens skattesänkning på bara en dag.

Från 1 maj sänks drivmedelsskatterna. Det gör bensinen 1 krona billigare medan dieselpriset sänks 40 öre litern inklusive moms.

Men det är skatterna det. Sänkningen äts snabbt upp av ett oljepris som rusat de senaste dagarna. Under torsdagen höjs bensinpriset vid macken med 50 öre litern medan diesel blir 70 öre dyrare, enligt drivmedelsbolagens företagspriser som även indikerar förändringarna för privattankande bilister.

De nya priserna, innan fredagens skattesänkning, blir strax över 19,50 för bensinen medan dieseln kostar runt 22,70 kronor litern.

Innan Irankriget inleddes 28 februari kostade bensinen och dieseln omkring 15 respektive 17 kronor.

Prisuppgången på råolja har tilltagit de senaste dagarna. Marknaden reagerar på grusade förhoppningar om fred mellan USA och Iran, vilket håller det strategiskt viktiga Hormuzsundet stängt. Genom sundet passerar närmare 20 procent av världens totala konsumtion av olja och gas.

På torsdagsmorgonen kostade ett fat Nordsjöolja runt 125 dollar, att jämföra med strax över 70 dollar innan kriget inleddes 28 februari. Men vid lunchtid föll priset sedan markant tillbaka till omkring 116 dollar.

Skattesänkningen på bensin och diesel i Sverige är tillfällig och gäller till sista september.