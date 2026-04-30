AI får den amerikanska ekonomin att växa – men hur länge till?

Hur den amerikanska ekonomin är alltid en datapunkt som resten av världen följer noga.

Nu stod det klart att den växte i en årstakt på två procent under årets första kvartal, enligt nya siffror från Bureau of Economic Analysis.

Uppgången drevs i hög grad av kraftigt ökade investeringar kopplade till den snabbt växande AI-sektorn, samtidigt som hushållens konsumtion tappade fart.

Viktig del av tillväxten

Privata investeringar ökade med 8,7 procent i årstakt när företag satsade stort på utrustning till datacenter, där efterfrågan på beräkningskraft fortsätter att skjuta i höjden.

Investeringarna stod för en betydande del av tillväxten och bidrog till att lyfta ekonomin från den svaga avslutningen på 2025.

Bakom utvecklingen står framför allt teknikjättar som Amazon, Microsoft, Alphabet och Meta, som tillsammans planerar kraftigt ökade investeringar i AI-infrastruktur.

Företagen fortsätter att låna kapital för att finansiera nya datacenter och avancerade chip, vilket får spridningseffekter i hela ekonomin.