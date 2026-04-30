Efterfrågan på datacenter innebar ett lyft för USA:s tillväxt under årets första kvartal. Men hushållen drar in på konsumtionen.
AI får den amerikanska ekonomin att växa – men hur länge till?
Hur den amerikanska ekonomin är alltid en datapunkt som resten av världen följer noga.
Nu stod det klart att den växte i en årstakt på två procent under årets första kvartal, enligt nya siffror från Bureau of Economic Analysis.
Uppgången drevs i hög grad av kraftigt ökade investeringar kopplade till den snabbt växande AI-sektorn, samtidigt som hushållens konsumtion tappade fart.
Viktig del av tillväxten
Privata investeringar ökade med 8,7 procent i årstakt när företag satsade stort på utrustning till datacenter, där efterfrågan på beräkningskraft fortsätter att skjuta i höjden.
Investeringarna stod för en betydande del av tillväxten och bidrog till att lyfta ekonomin från den svaga avslutningen på 2025.
Bakom utvecklingen står framför allt teknikjättar som Amazon, Microsoft, Alphabet och Meta, som tillsammans planerar kraftigt ökade investeringar i AI-infrastruktur.
Företagen fortsätter att låna kapital för att finansiera nya datacenter och avancerade chip, vilket får spridningseffekter i hela ekonomin.
Datacenter driver tillväxt
Även industribolag gynnas av utvecklingen. Caterpillar har sett stigande efterfrågan på maskiner och energilösningar, i takt med att datacenteroperatörer expanderar sin kapacitet och säkrar långsiktiga leveranser.
Samtidigt visar statistiken att konsumtionen, en central drivkraft i den amerikanska ekonomin, växte långsammare under kvartalet.
Osäkerhet kring handelspolitik och stigande levnadskostnader bidrar till en mer försiktig hållning bland hushållen.
Energipriserna har gått upp
Handeln tyngde också tillväxten, då importen ökade snabbare än exporten. Företag påverkas fortsatt av svängningar i tullpolitiken, vilket skapar osäkerhet kring leveranskedjor och investeringar.
Inflationen har dessutom tagit fart. Det mått som Federal Reserve följer steg till 3,5 procent i mars, den högsta nivån på nära tre år.
Uppgången hänger nära samman med stigande energipriser efter kriget i Iran och den fördjupade krisen kring Hormuzsundet.
Tudelad ekonomi
De högre energipriserna slår direkt mot amerikanska hushåll genom dyrare bensin och transporter, samtidigt som de ökar kostnadstrycket för företag.
Det hela visar en tudelad ekonomi där investeringar i ny teknik driver tillväxten, medan geopolitiska risker och inflation skapar motvind, menar experter.
Hur länge AI-investeringarna kan kompensera för svagare konsumtion och yttre störningar blir avgörande för den fortsatta ekonomiska utvecklingen.
