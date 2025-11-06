Realtid
Realtid.se
Börs & finans

Snart är året slut – kan Investor rädda sin vinnarsvit?

Investors vd Christian Cederholm (Foto: Jessica Gow/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Efter 14 år av överavkastning hotas nu Investors imponerande svit. Wallenbergfamiljens investmentbolag har kommit ikapp börsen efter en stark höst, men med två månader kvar av börsåret är utgången oviss.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Investor (börskurs Investor) ligger nu på exakt samma nivå som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX med 8,8 procent i avkastning för året, skriver Dagens industri.

Så sent som för sju veckor sedan låg investmentbolaget 6 procentenheter efter börsen.

Under det tredje kvartalet passerade Investor drömgränsen 1 000 miljarder kronor i substansvärde. Av årets substansvärdesökning på 82 miljarder kronor kommer hela 55,7 miljarder från försvarsbolaget Saab, skriver Omni.

Saab har gått från att vara det nionde största innehavet vid årsskiftet till det tredje största vid utgången av tredje kvartalet.

Dubbla köpråd för Investors succé-innehav

Köpråd från Handelsbanken och positiva omdömen från DNB Carnegie trillade in i dag om ett av investmentbolaget Investors innehav.

Atlas Copco tynger portföljen

Ett ovanligt inslag i år är att Atlas Copco, det andra största bolaget i portföljen, har presterat svagt.

Industrijättens rapport för tredje kvartalet har inte övertygat aktien har bitit sig fast under nollstrecket.

ANNONS

Investor har dock köpt aktier för 0,6 miljarder kronor under kvartalet och tagit position inför en eventuell vändning.

Missa inte:
Investor: Styrelseledamöter tjänar för lite. Realtid

Analytiker pekar på valuta och multipelmotvindar i den onoterade portföljen Patricia Industries som förklaring till den svaga utvecklingen.

Även innehav som AstraZeneca, Sobi och Atlas Copco har tyngt, medan Saab som rusat 146 procent varit den stora ljuspunkten.

ANNONS

Senaste nytt

Kristina Sparreljung, Generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Spela klippet
Realtid Partner

Så kan dina aktier rädda liv – Hjärt-Lungfonden lyfter fram möjligheten till aktiegåvor

01 okt. 2025
Spela klippet
Realtid Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

22 aug. 2025

Kan det bli ett femtonde år?

För att Investor ska förlänga sin svit till 15 år krävs det enligt Omni att . Saab har planat ut de senaste månaderna, så om försvarsbolaget inte lyfter igen måste andra spelare kliva fram.

Atlas Copco är fortfarande en favorit bland analytikerna och många tror att en vändning är nära förestående.

Läs även:
Kinneviks kassakista väcker frågor. Realtid

ANNONS

Under tredje kvartalet köpte Investor aktier för 0,6 miljarder kronor i bolaget, så om det stämmer kan det vara en position som lyfter bolaget.

Investmentbolagsbubblans kollaps

Investor är inte ensamt om problemen. Flera svenska investmentbolag har sett sina substanspremier förvandlas till rabatter, konstaterar Di.

Missa inte:
Investor-bolaget gör vd-skifte efter åtta år. Dagens PS

Bure handlas nu till rabatt efter att historiskt ha haft premie, och Latours premie har sjunkit från över 80 procent 2021 till bara 5 procent.

Förvaltare Pontus Dackmo på Protean Funds kallar utvecklingen för en normalisering och menar att låga räntor och stora inflöden till investmentbolagsfonder varit drivkrafter bakom den tidigare premien, skriver EFN.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
InvestmentbolagInvestor
Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

Johan Colliander
Johan Colliander

Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.

ANNONS
Förmånligt pris på Passat laddhybrid SWE Edition

Kör upp till tolv mil helt på el med den populära laddhybridskombin.

Se det aktuella erbjudandet här!

Senaste lediga jobben

Counsel Visa
Sista ansökningsdag: 28/11/2025
Manager inom Transaction Services till BDO
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 23/11/2025
ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS