Snart är året slut – kan Investor rädda sin vinnarsvit?

Investor (börskurs Investor) ligger nu på exakt samma nivå som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX med 8,8 procent i avkastning för året, skriver Dagens industri.

Så sent som för sju veckor sedan låg investmentbolaget 6 procentenheter efter börsen.

Under det tredje kvartalet passerade Investor drömgränsen 1 000 miljarder kronor i substansvärde. Av årets substansvärdesökning på 82 miljarder kronor kommer hela 55,7 miljarder från försvarsbolaget Saab, skriver Omni.

Saab har gått från att vara det nionde största innehavet vid årsskiftet till det tredje största vid utgången av tredje kvartalet.

Atlas Copco tynger portföljen

Ett ovanligt inslag i år är att Atlas Copco, det andra största bolaget i portföljen, har presterat svagt.

Industrijättens rapport för tredje kvartalet har inte övertygat aktien har bitit sig fast under nollstrecket.

ANNONS

Investor har dock köpt aktier för 0,6 miljarder kronor under kvartalet och tagit position inför en eventuell vändning.

Missa inte:

Investor: Styrelseledamöter tjänar för lite. Realtid

Analytiker pekar på valuta och multipelmotvindar i den onoterade portföljen Patricia Industries som förklaring till den svaga utvecklingen.

Även innehav som AstraZeneca, Sobi och Atlas Copco har tyngt, medan Saab som rusat 146 procent varit den stora ljuspunkten.