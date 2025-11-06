Efter 14 år av överavkastning hotas nu Investors imponerande svit. Wallenbergfamiljens investmentbolag har kommit ikapp börsen efter en stark höst, men med två månader kvar av börsåret är utgången oviss.
Snart är året slut – kan Investor rädda sin vinnarsvit?
Investor (börskurs Investor) ligger nu på exakt samma nivå som Stockholmsbörsens totalavkastningsindex SIXRX med 8,8 procent i avkastning för året, skriver Dagens industri.
Så sent som för sju veckor sedan låg investmentbolaget 6 procentenheter efter börsen.
Under det tredje kvartalet passerade Investor drömgränsen 1 000 miljarder kronor i substansvärde. Av årets substansvärdesökning på 82 miljarder kronor kommer hela 55,7 miljarder från försvarsbolaget Saab, skriver Omni.
Saab har gått från att vara det nionde största innehavet vid årsskiftet till det tredje största vid utgången av tredje kvartalet.
Dubbla köpråd för Investors succé-innehav
Köpråd från Handelsbanken och positiva omdömen från DNB Carnegie trillade in i dag om ett av investmentbolaget Investors innehav.
Atlas Copco tynger portföljen
Ett ovanligt inslag i år är att Atlas Copco, det andra största bolaget i portföljen, har presterat svagt.
Industrijättens rapport för tredje kvartalet har inte övertygat aktien har bitit sig fast under nollstrecket.
Investor har dock köpt aktier för 0,6 miljarder kronor under kvartalet och tagit position inför en eventuell vändning.
Analytiker pekar på valuta och multipelmotvindar i den onoterade portföljen Patricia Industries som förklaring till den svaga utvecklingen.
Även innehav som AstraZeneca, Sobi och Atlas Copco har tyngt, medan Saab som rusat 146 procent varit den stora ljuspunkten.
Kan det bli ett femtonde år?
För att Investor ska förlänga sin svit till 15 år krävs det enligt Omni att . Saab har planat ut de senaste månaderna, så om försvarsbolaget inte lyfter igen måste andra spelare kliva fram.
Atlas Copco är fortfarande en favorit bland analytikerna och många tror att en vändning är nära förestående.
Under tredje kvartalet köpte Investor aktier för 0,6 miljarder kronor i bolaget, så om det stämmer kan det vara en position som lyfter bolaget.
Investmentbolagsbubblans kollaps
Investor är inte ensamt om problemen. Flera svenska investmentbolag har sett sina substanspremier förvandlas till rabatter, konstaterar Di.
Bure handlas nu till rabatt efter att historiskt ha haft premie, och Latours premie har sjunkit från över 80 procent 2021 till bara 5 procent.
Förvaltare Pontus Dackmo på Protean Funds kallar utvecklingen för en normalisering och menar att låga räntor och stora inflöden till investmentbolagsfonder varit drivkrafter bakom den tidigare premien, skriver EFN.
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
