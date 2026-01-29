Wallenbergs svar på AI-kapplöpningen byggs i Linköping

Bakom projektet står bolag som Ericsson, AstraZeneca, SEB, Saab och Wallenberg Investments. Tillsammans investerar de i en gemensam beräkningsplattform som ska stå klar redan i sommar i Linköping.

En industriell lösning på AI-behovet

”Det låter nästan som 50- och 60-talets idéer om superdatorer, men behovet är väldigt konkret, säger David Ingnäs”, ekonomijournalist på Realtid, som nyligen intervjuade bolagets vd Jenny Nordlöf.

Enligt analysen som bolagen gjort räcker inte dagens datorkraft för att fullt ut utnyttja möjligheterna inom artificiell intelligens. I stället för att varje bolag ska bygga egna lösningar har man valt att gå samman i ett industrikonsortium, något som är relativt ovanligt internationellt.

”Ofta är det akademier eller rena techbolag som driver den här typen av satsningar. Här gör industrin det tillsammans”, säger Ingnäs.

Nvidia i samarbete med Wallenberg-sfären

Satsningen sker i nära samarbete med Nvidia, som både levererar den senaste chiparkitekturen och bidrar med specialistkunskap kring hur beräkningskraften kan användas effektivt inom allt från telekom och bank till läkemedelsutveckling.

”Sverige blir ett av de första länderna som får den här tekniken integrerad i en industriell miljö”, säger Ingnäs.

Från läkemedel till framtidens nätverk

Användningsområdena är breda. Det handlar om snabbare forskning inom läkemedel, utveckling av framtidens kommunikationsnät och i förlängningen om att säkra svensk industris konkurrenskraft.

”Det här är inte bara till för bolagen själva. Förhoppningen är att satsningen också ska komma samhället till del, vilket ofta är en uttalad ambition när Wallenbergfären investerar”, säger Ingnäs.

Efter en period där Sverige anklagats för att halka efter i AI-utvecklingen kan projektet bli ett tydligt motbevis.

”Det här signalerar att den svenska industrin tänker långsiktigt. Och att man vill vara med i nästa teknikskifte, inte reagera i efterhand.”

