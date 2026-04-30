Hegseth försvarade sig i sex timmar: "Du är förblindad"

”På exakt samma plats”

Flera ifrågasatte varför konflikten inleddes kort efter att USA genomfört attacker mot iranska kärnanläggningar året innan.

De menade att argumentationen kring ett akut hot inte stämmer överens med tidigare uttalanden om att Irans kapacitet slagits ut.

”Kriget har lämnat oss på exakt samma plats som vi var tidigare”, sa den demokratiska senatorn Adam Smith, enligt Euronews.

Oro även bland republikaner

Republikaner fokuserade i större utsträckning på budgetfrågor och uttryckte stöd för den militära operationen, men även inom partiet fanns oro.

Vissa ledamöter lyfte konsekvenserna av ökade kostnader och rapporter om minskade lager av viktig militär utrustning.

Utfrågningen berörde också civila förluster, däribland en attack mot en skola som väckt internationell kritik.

Frågor ställdes om USA:s relationer med allierade och hur administrationens motiveringar för kriget har förändrats över tid.

Avfärdade kritiken

Hegseth avfärdade kritiken och beskrev den som politiskt motiverad.

”Vem hejar du på här? Ditt hat mot president Trump förblindar dig”, sa han till den demokratiske kongressledamoten John Garamendi, enligt BBC.

Han försvarade även beslutet att avsätta flera högt uppsatta militärer sedan Donald Trump återvänt till presidentposten.

Bland dem finns Randy George, tidigare arméchef, vars avskedande väckte frågor om ledarskapet inom militären.

Även vissa republikanska företrädare uttryckte oro över omfattningen av dessa förändringar inom försvarsmakten.

