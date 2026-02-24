Riskkapital-branschen sitter fast i sin värsta torrperiod sedan finanskrisen 2008. De har nu en rekordstor stock av osålda investeringar värd 3 800 miljarder dollar.
Riskkapitalet kan inte sälja – värsta torkan sedan 2008
Utdelningarna till investerare som andel av nettotillgångsvärdet låg kvar på 14 procent förra året. Den näst lägsta nivån sedan djupet av finanskrisen 2008.
Missa inte: Förlorade livsverket till riskkapital – tar striden till EU. Realtid
Det visar enligt en ny rapport från konsultfirman Bain & Company enligt Bloomberg. Och till skillnad från den gången har den nuvarande svackan pågått längre. Det är fjärde året i rad som avkastningen till investerare faller.
Räntehöjningscykeln har förvärrat situationen
Värdet på bolag som ligger kvar i buyout-fonder ökade med 3 procent till 3 800 miljarder dollar under 2025. Det trots att branschen genomförde exits för mer än 700 miljarder dollar under året.
Läs även: Striden om M&A-toppen: vem vinner klienternas hjärtan? Realtid
Problemen har sin grund i den snabba räntehöjningscykeln som inleddes 2022 och som pressade ned värderingar. De gjorde det svårare att köpa och sälja bolag.
Hugh MacArthur, ordförande för Bains globala riskkapital-verksamhet, konstaterar att: ”Det finns få skäl att tro att räntorna kommer att sjunka dramatiskt på kort sikt, vilket innebär att bolagens värderingar sannolikt inte kommer att stiga till tidigare multiplar”, uppger Financial Times.
Megaaffärer driver utvecklingen
Trots svårigheterna ökade det totala affärsvärdet med 44 procent till 904 miljarder dollar under 2025. Det var drivet av stora transaktioner som den 56,6 miljarder dollar tunga avnoteringen av spelbolaget Electronic Arts.
Missa inte: ”Anden ur flaskan” – därför måste alla bry sig om förvärv. Realtid
Men antalet affärer sjönk samtidigt med 6 procent till 3 018, vilket visar att uppgången främst drivs av ett fåtal megaaffärer snarare än en bred återhämtning.
”Zombiefonder” blir fler
Riskkapital-fonder håller nu sina investeringar i cirka sju år innan de lyckas avyttra dem, jämfört med fem till sex år under perioden 2010–2021, enligt Bain-rapporten.
Separata data från Preqin visar en ökning av så kallade zombiefonder, fonder som fortsätter att hålla åldrande investeringar utan att kunna investera nytt kapital.
Läs även: Rättsligt efterspel hotar AP-fondernas fusion. Dagens PS
Det orealiserade värdet i private equity-fonder äldre än tio år har sexdubblats det senaste decenniet till över 1 000 miljarder dollar, rapporterar FT.
Avkastningskraven har ökat dramatiskt
Svårigheterna att omsätta investeringar i kontanter har slagit hårt mot nyrekryteringen av kapital. Fundraisingen föll med 16 procent under 2025 till 395 miljarder dollar, den fjärde raka nedgången, medan antalet fonder som stängdes minskade med 23 procent.
Rebecca Burack, chef för Bains globala riskkapital, framhåller att investerare nu kräver en nettoavkastning på över 20 procent, vilket ställer helt nya krav på förvaltarna.
Missa inte: EQT-vd varnar för zombie-bolag: ”Inte hållbart”. Realtid
Tidigare räckte det att växa rörelseresultatet med 5 procent per år, men inte längre.
”Med tanke på var räntorna och inträdes- och utträdesmultiplarna ligger, måste man växa med 12 procent varje år i fem år för att få samma avkastning. Tolv är det nya fem”, säger Burack till Bloomberg.
Trots de dystra siffrorna menar Bain att branschen står vid en brytpunkt snarare än inför en kollaps.
Riskkapital erbjuder fortfarande en diversifiering som offentliga marknader inte längre kan leverera, men de flesta förvaltare måste höja sin förmåga att skapa värde avsevärt för att locka allt mer kräsna investerare.