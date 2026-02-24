Riskkapitalet kan inte sälja – värsta torkan sedan 2008

Utdelningarna till investerare som andel av nettotillgångsvärdet låg kvar på 14 procent förra året. Den näst lägsta nivån sedan djupet av finanskrisen 2008.

Det visar enligt en ny rapport från konsultfirman Bain & Company enligt Bloomberg. Och till skillnad från den gången har den nuvarande svackan pågått längre. Det är fjärde året i rad som avkastningen till investerare faller.

Räntehöjningscykeln har förvärrat situationen

Värdet på bolag som ligger kvar i buyout-fonder ökade med 3 procent till 3 800 miljarder dollar under 2025. Det trots att branschen genomförde exits för mer än 700 miljarder dollar under året.

Problemen har sin grund i den snabba räntehöjningscykeln som inleddes 2022 och som pressade ned värderingar. De gjorde det svårare att köpa och sälja bolag.

Hugh MacArthur, ordförande för Bains globala riskkapital-verksamhet, konstaterar att: ”Det finns få skäl att tro att räntorna kommer att sjunka dramatiskt på kort sikt, vilket innebär att bolagens värderingar sannolikt inte kommer att stiga till tidigare multiplar”, uppger Financial Times.