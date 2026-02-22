"Anden ur flaskan” – därför måste alla bry sig om förvärv

Den svenska M&A-marknaden fortsätter att överraska. Enligt färska siffror från Boston Consulting Group ökade transaktionsvärdet med nära 30 procent under 2025, och EY rapporterar 412 genomförda affärer under tredje kvartalet, den högsta nivån på tre år.

Men bakom rubrikerna döljer sig en mer komplex verklighet. Det menar Douglas von Euler-Chelpin, vd och medgrundare av den digitala investmentbanken Leonh som specialiserar sig på onoterade bolag.

”Det är en konstig marknad på så sätt att det inte är allt som är hett – det är vissa sektorer”, säger han till Realtid.

Försvar stekhett, grön omställning iskallt

Fördelningen mellan heta och kalla sektorer har blivit extrem. Försvarsindustrin befinner sig i centrum för en kapprustning som enligt von Euler-Chelpin kommer att pågå i minst ett decennium.

”Helt plötsligt får försvarsbolagen astronomiska ordrar som inte alls fanns tidigare. Det här är en långsiktig trend som inte tar slut bara för att Trump försvinner som president eller Putin och Zelenskyj sluter fred”, säger han.

Missa inte: Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället. Realtid

ANNONS

Samtidigt har den gröna omställningen, för bara fyra år sedan en av marknadens hetaste sektorer, hamnat i frysboxen.

”Du har världens mäktigaste man som aktivt trycker igenom politiska initiativ emot det. Då vågar folk inte röra det”, konstaterar von Euler-Chelpin och syftar på den amerikanska administrationen.

AI-sektorn befinner sig i ett mellanläge. Intresset är enormt, men aktiviteten koncentreras till kapitalrundor snarare än transaktioner.

”Det är som att stå på Solvalla. Det är 20 hästar i boxarna. Alla bettar på sina hästar just nu, men de har inte börjat springa. Någon kommer att bli det nya Microsoft, men vi vet inte än vem”.