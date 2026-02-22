Douglas von Euler-Chelpin, vd för digitala investmentbanken Leonh, ser en fundamental förändring på den svenska transaktionsmarknaden. Trots osäkra tider är aktiviteten hög, men extremt ojämnt fördelad mellan sektorer.
"Anden ur flaskan” – därför måste alla bry sig om förvärv
Den svenska M&A-marknaden fortsätter att överraska. Enligt färska siffror från Boston Consulting Group ökade transaktionsvärdet med nära 30 procent under 2025, och EY rapporterar 412 genomförda affärer under tredje kvartalet, den högsta nivån på tre år.
Men bakom rubrikerna döljer sig en mer komplex verklighet. Det menar Douglas von Euler-Chelpin, vd och medgrundare av den digitala investmentbanken Leonh som specialiserar sig på onoterade bolag.
”Det är en konstig marknad på så sätt att det inte är allt som är hett – det är vissa sektorer”, säger han till Realtid.
Striden om M&A-toppen: vem vinner klienternas hjärtan?
Den globala M&A-marknaden visar stark aktivitet, med brittiska advokatbyråer och amerikanska storbanker som kämpar om topppositionerna.
Försvar stekhett, grön omställning iskallt
Fördelningen mellan heta och kalla sektorer har blivit extrem. Försvarsindustrin befinner sig i centrum för en kapprustning som enligt von Euler-Chelpin kommer att pågå i minst ett decennium.
”Helt plötsligt får försvarsbolagen astronomiska ordrar som inte alls fanns tidigare. Det här är en långsiktig trend som inte tar slut bara för att Trump försvinner som president eller Putin och Zelenskyj sluter fred”, säger han.
Missa inte: Svenska bolaget lämnar USA – satsar på Indien istället. Realtid
Samtidigt har den gröna omställningen, för bara fyra år sedan en av marknadens hetaste sektorer, hamnat i frysboxen.
”Du har världens mäktigaste man som aktivt trycker igenom politiska initiativ emot det. Då vågar folk inte röra det”, konstaterar von Euler-Chelpin och syftar på den amerikanska administrationen.
AI-sektorn befinner sig i ett mellanläge. Intresset är enormt, men aktiviteten koncentreras till kapitalrundor snarare än transaktioner.
”Det är som att stå på Solvalla. Det är 20 hästar i boxarna. Alla bettar på sina hästar just nu, men de har inte börjat springa. Någon kommer att bli det nya Microsoft, men vi vet inte än vem”.
Förvärv har blivit vardag
Den kanske mest betydelsefulla förändringen handlar inte om vilka sektorer som är heta, utan om hur företag i allmänhet förhåller sig till förvärv. Von Euler-Chelpin beskriver det som en fundamental kulturförändring.
”Anden är ur flaskan. Att göra förvärv ligger nu som en integrerad strategi i typ alla bolag”, säger han.
Under åren 2008–2021 exploderade den svenska riskkapitalmarknaden. Låga räntor och billig finansiering gjorde det möjligt att köpa onoterade bolag billigt, utveckla dem och sälja vidare med stora vinster. Det var under denna period som EQT-partnerserna blev miljardärer.
Läs även: Rättsligt efterspel hotar AP-fondernas fusion. Dagens PS
Men effekterna sträcker sig långt bortom Stureplan. Idag är förvärv en del av vardagen även för mindre företag.
”Är du ett elektrikerföretag i Sverige idag kan du inte bara vara bäst på elektriker. Du måste också titta på att köpa upp kompletterande tjänster och bolag”.
Riskkapitalet tappar mark
En tydlig trend i statistiken är att riskkapitalbolagens andel av marknaden har minskat kraftigt, från 23 till 14 procent av transaktionerna under tredje kvartalet 2025.
Von Euler-Chelpin bekräftar bilden. När finansieringen blev dyrare tvingades riskkapitalbolagen bli mer selektiva.
Missa inte: Lyxjättarna varnar: ”AI-bubbla kan slå hårt mot oss”. Realtid
”Det gör att det går långsammare. De måste vara mycket mer noggranna”.
Samtidigt betonar han att hans branschkollegor, M&A-advokater och rådgivare, rapporterar lika hög aktivitet som under toppåret 2021. Skillnaden är att transaktionerna nu koncentreras till färre sektorer och kvalitetstillgångar.
Sverige i topp – men varför?
Att Sverige ligger i topp internationellt när det gäller M&A-aktivitet förklarar von Euler-Chelpin med landets ovanligt välutvecklade finansiella ekosystem.
”Mellan 2008 och 2021 poppade det upp fruktansvärt mycket riskkapitalbolag. De har rest pengar och måste fortsätta köpa och sälja”, säger han.
Läs även: Elon Musks fusion bäddar för mega-börsnotering. Dagens PS
Antalet serieförvärvare, investmentbolag som Lifco och Storskogen samt deras efterföljare, är också exceptionellt högt i Sverige jämfört med grannländerna.
Nästa våg
Vad händer härnäst? Von Euler-Chelpin tror att den statliga kapprustningen kommer att skapa ringar på vattnet.
”Det stora racet nu är att komma på vilka som blir andra derivatet efter försvarsbolagen. Komponenter, råvaror, infrastruktur – vi kommer behöva skyddsrum och material igen”, säger han
Även AI-trenden har sina följdeffekter: datacenter och energiförsörjning pekas ut som nästa lager av kritiska investeringar.
Hans övergripande bild är att den svenska transaktionsmarknaden går mot en period av fortsatt hög aktivitet, driven av massiva statliga investeringar. Men inte utan risker.
”Jag tror inte räntorna kommer gå ner till det de var tidigare. Så man kommer behöva vara duktig på det man gör. Man kan inte köpa vad som helst som förut”.