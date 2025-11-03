EQT-vd varnar för zombie-bolag: "Inte hållbart"

Ett stort antal private equity- och riskkapitalbolag står inför en osäker framtid när kapitalflödena i branschen stryps.

Enligt EQT:s (börskurs EQT) vd Per Franzén kan så många som 80 procent av dagens aktörer inom private capital bli så kallade ”zombiebolag” under det kommande decenniet.

Det syftar på bolag som endast förvaltar befintliga tillgångar utan möjlighet att resa nytt kapital, men som ofta försöker maximera avgifterna, skriver Financial Times.

Minoritet har lyckats resa nya fonder

Av de drygt 15 000 private capital-firmor globalt har endast omkring en tredjedel lyckats resa nya fonder de senaste sju åren.

EQT:s Per Franzén, som tog över som vd tidigare i år, bedömer att antalet bolag som framgångsrikt klarar nästa kapitalresningscykel blir ännu färre.

EQT har gjort många uppmärksammade köp genom åren. (Foto: Amir Nabizadeh/TT).

De som inte lyckas väntas överleva en tid på avgifter från befintliga fonder, men på sikt försvinna ur marknaden.