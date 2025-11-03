Att resa nya fonder var länge enkelt för private equity-bolag. Nu är det betydligt svårare – och det har fått vissa att försöka kräma ut avgifterna på existerande fonder.
EQT-vd varnar för zombie-bolag: "Inte hållbart"
Ett stort antal private equity- och riskkapitalbolag står inför en osäker framtid när kapitalflödena i branschen stryps.
Enligt EQT:s (börskurs EQT) vd Per Franzén kan så många som 80 procent av dagens aktörer inom private capital bli så kallade ”zombiebolag” under det kommande decenniet.
Det syftar på bolag som endast förvaltar befintliga tillgångar utan möjlighet att resa nytt kapital, men som ofta försöker maximera avgifterna, skriver Financial Times.
Minoritet har lyckats resa nya fonder
Av de drygt 15 000 private capital-firmor globalt har endast omkring en tredjedel lyckats resa nya fonder de senaste sju åren.
EQT:s Per Franzén, som tog över som vd tidigare i år, bedömer att antalet bolag som framgångsrikt klarar nästa kapitalresningscykel blir ännu färre.
De som inte lyckas väntas överleva en tid på avgifter från befintliga fonder, men på sikt försvinna ur marknaden.
Trögt att sälja bolag
Bakgrunden är en utdragen period av tröghet på transaktionsmarknaden, där få portföljbolag har kunnat säljas och kapital därmed inte har återförts till investerarna.
Utan återflöden minskar utrymmet att locka nytt kapital, vilket har skapat en ond cirkel för många mindre och medelstora firmor.
För att kompensera för bristen på nya fonder har flera aktörer ökat sitt fokus på så kallade continuation vehicles, där fonder säljer tillgångar till sig själva för att kunna fortsätta ta ut förvaltningsavgifter.
Inte långsiktigt
Dessa arrangemang har blivit allt vanligare, men enligt Franzén utgör de ingen långsiktig lösning.
”Det är inte en hållbar affärsmodell att pressa ut avgifter från befintliga medel och opportunistiskt skaffa continuation vehicles”, säger han till FT.
Den globala kapitalfördelningen inom sektorn väntas koncentreras kraftigt.
EQT uppskattar att mellan 50 och 100 stora, diversifierade bolag kan komma att ta emot omkring 90 procent av allt nytt kapital under nästa investeringscykel.
Tror på andra källor
Enligt data från Preqin ligger antalet fonder som har stängt för gott i år på den lägsta nivån på nära ett decennium.
Samtidigt finns tecken på att branschen kan få nya finansieringskällor.
CVC:s koncernchef Rob Lucas bedömer att efterfrågan på alternativa investeringar på längre sikt är betydande, som från den amerikanska pensionsmarknaden, vilket NPR har skrivit om.
