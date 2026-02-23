Förlorade livsverket till riskkapital – tar striden till EU

Mikael Kubista, forskare och entreprenör med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, grundade laboratoriebolaget TATAA Biocenter i Göteborg. Ett företag som bland annat erbjuder molekylär analys åt läkemedelsindustrin och som tidigare utsetts till ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag.

När det amerikanska riskkapitalbolaget Care Equity Capital Management, lett av Peter Batesko, erbjöd finansiering tackade Kubista ja.

Bakom fonden stod bland annat Sergey Brins familjekontor Bayshore Global Management samt de prestigefulla universiteten MIT och Duke University.

Förlorade ägande värt 77,5 miljoner

Men efter en företagsfusion som genomfördes på inrådan av den svenska advokatbyrån Norma fråntogs Kubista och hans medgrundare allt ägande i bolaget. Det har Kubista bland annat berättar om för Realtid tidigare.

Enligt Kubista informerade inte advokatbyrån om en klausul i avtalet som krävde skriftligt godkännande från Bateskos bolag för att genomföra fusionen.

I juni 2023 avskedades Kubista som vd utan avgångsvederlag. Grundarnas aktier, vid tillfället värda cirka 77,5 miljoner kronor, förklarades värdelösa. Kubista och hans medgrundare har stämt advokatbyrån för vårdslös rådgivning.

Advokatbyrån Norma har tillbakavisat anklagelserna och hänvisat till sin lojalitets- och tystnadsplikt gentemot tidigare klienter.