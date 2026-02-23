Mikael Kubista byggde upp TATAA Biocenter under 20 år. Efter att ha tagit in amerikanskt riskkapital förlorade han både ägandet och vd-posten. Nu planerar han att ta sin strid till EU.
Förlorade livsverket till riskkapital – tar striden till EU
Mikael Kubista, forskare och entreprenör med bakgrund från Chalmers och Göteborgs universitet, grundade laboratoriebolaget TATAA Biocenter i Göteborg. Ett företag som bland annat erbjuder molekylär analys åt läkemedelsindustrin och som tidigare utsetts till ett av Sveriges snabbast växande teknikföretag.
När det amerikanska riskkapitalbolaget Care Equity Capital Management, lett av Peter Batesko, erbjöd finansiering tackade Kubista ja.
Bakom fonden stod bland annat Sergey Brins familjekontor Bayshore Global Management samt de prestigefulla universiteten MIT och Duke University.
Förlorade ägande värt 77,5 miljoner
Men efter en företagsfusion som genomfördes på inrådan av den svenska advokatbyrån Norma fråntogs Kubista och hans medgrundare allt ägande i bolaget. Det har Kubista bland annat berättar om för Realtid tidigare.
Enligt Kubista informerade inte advokatbyrån om en klausul i avtalet som krävde skriftligt godkännande från Bateskos bolag för att genomföra fusionen.
I juni 2023 avskedades Kubista som vd utan avgångsvederlag. Grundarnas aktier, vid tillfället värda cirka 77,5 miljoner kronor, förklarades värdelösa. Kubista och hans medgrundare har stämt advokatbyrån för vårdslös rådgivning.
Advokatbyrån Norma har tillbakavisat anklagelserna och hänvisat till sin lojalitets- och tystnadsplikt gentemot tidigare klienter.
Anklagelser om SLAPP-stämning
Kubista hävdar att investeraren därefter inlett en så kallad SLAPP-strategi, Strategic Lawsuit Against Public Participation, en metod som är välkänd i USA och som syftar till att tysta kritiker genom kostsamma rättsprocesser.
Kubista och hans advokat Per Karlsson har bland annat stämts för förtal.
TATAA Biocenter, genom en amerikansk PR-byrå, avvisar bestämt Kubistas beskrivning och menar att han avlägsnades på grund av allvarlig misskötsamhet, inklusive vad bolaget kallar ett mönster av självberikande agerande och missbruk av bolagets resurser.
Det skriver Dagens PS som varit i kontakt med Peter Singer på PR-byrån Singer Associates Public Relations som företräder TATAA.
Kubista å sin sida hävdar att anklagelserna är gamla och felaktiga, och att de redan har avgjorts i ett skiljeförfarande som han vann.
Ny lagstiftning kan få begränsad effekt
Fallet aktualiserar frågan om skydd mot så kallade SLAPP-stämningar i Sverige.
Ett EU-direktiv från 2024 är under implementering och en proposition lades fram i december 2025.
Men den nya lagstiftningen gäller enbart skadeståndsdelen och inte själva förtalsprövningen, något som bland annat Svenska Journalistförbundet har kritiserat.
Kubista fick nyligen besked om att Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd i hans fall.
Tillsammans med sin advokat planerar han nu att överklaga på EU-nivå. Muntlig förberedelse i förtalsmålet är planerad till den 20 augusti vid Göteborgs tingsrätt.
Kubista har sedan dess startat ett nytt bolag, Precision Biometics, tillsammans med tidigare kollegor.