Rekordfynd i Japan kan spela ut Kina – om man kan bryta det

Sällsynta jordartsmetaller har varit ett hett ämne i flera år, inte minst efter att Kina visat hur dominansen kan användas som en spelbricka i världshandeln.

Därför söker länder världen över efter relevanta och kommersiellt gångbara tillgångar som kan öppna marknaden och bryta beroendet. Det har blanda annat lett till en global huggsexa om stora tillgångar i det forna sovjetlandet Kazakstan.

Skatter på havets botten

Det japanska fyndet vid ön Minami Torishima beskrivs som en strategisk guldgruva. Sex tusen meter under Stilla havets yta har forskningsfartyget Chikyu identifierat enorma mängder dysprosium och yttrium, skriver 3DVF.

Metallerna är helt avgörande för produktionen av högpresterande magneter i elbilars motorer, lasrar och avancerad försvarsteknik. Enligt beräkningarna skulle fyndigheterna av dysprosium kunna täcka det globala behovet i 730 år.

Samtidigt uppskattas yttriumet kunna räcka i svindlande 780 år.

Problemet är dock inte tillgången, utan tillgängligheten. Att utvinna mineraler på sex kilometers djup innebär tekniska utmaningar som saknar motstycke.

Det extrema trycket gör att projektet balanserar på gränsen för vad som är ekonomiskt försvarbart. Dessutom krävs enorma mängder energi för att pumpa upp materialet till ytan.

Kinas grepp utmanas

Trots tekniska hinder ser Tokyo fyndet som en nödvändig livlina. I dag kontrollerar Kina cirka 92 procent av den globala marknaden för sällsynta jordartsmetaller.

Denna obalans har länge satt press på allt från biltillverkare till försvarsjättar. Japans premiärminister Sanae Takaichi ser nu en chans att bygga motståndskraftiga leveranskedjor och bryta beroendet av Peking.

Japan planerar att inleda tester i industriell skala under 2027. Men motståndet växer från miljöexpertis som varnar för konsekvenserna av djuphavsbrytning.

Geologen Aurore Stéphant betonar att de långsiktiga ekologiska kostnaderna måste vägas mot de ekonomiska vinsterna. Världen följer nu noga om Japan lyckas knäcka koden för en hållbar utvinning på dessa extrema djup.