Europas största guldgruva – närmre än du tror

Det finns många enorma guldgruvor runt om i världen – från Grasberg-gruvan i Indonesien till Mponeng-gruvan i Sydafrika. Men har du någonsin undrat vilken som är Europas största guldgruva? Den ligger inte långt från polcirkeln.

Prospekteringen började redan på 80-talet, men produktionen i Europas största guldgruva drog igång först 2008, 22 år senare. Första helåret producerades hela 150 000 uns guld, vilket motsvarar drygt 4 ton.

17 år senare är den fortfarande den största guldgruvan i Europa, och står för en betydande del av Finlands guldproduktion på omkring 10 ton om året.

Läs mer:

Satsar miljoner på guldgruva – kan bli Sveriges största

En nordisk jätte

Kittilägruvan är belägen i finska Lappland och drivs av det kanadensiska gruvbolaget Agnico Eagle. 2020 producerade gruvan över 6 ton guld, vilket då var rekord, enligt gruvans sida på Wikipedia.

Och i fjol, 2025, värderades guldet i gruvan (omkring 3,4 miljoner uns) till över 100 miljarder kronor, enligt Express.uk, då i fjolårets guldpriser.

Gruvan består av två öppna gruvor och en underjordisk del som sträcker sig nästan en kilometer under jord.

ANNONS

Anläggningen vid gruvan. (Bild: Agnico Eagle Mines)

Guldgruva med egen anrikning

När malmen nått ytan bearbetas den direkt på plats genom avancerade system för flotation och lakning. Guldet smälts därefter till tackor inför slutlig raffinering, med en imponerande återvinningsgrad på i genomsnitt 92 procent.

Anrikningsverket rymmer även en ovanlig detalj: ett skyddsrum. Det är ett lagkrav i Finland som grundar sig i bestämmelser införda efter landets självständighet 1917.

Genom en omfattande expansion under de senaste åren har gruvans kapacitet skruvats upp från att hantera 1,6 miljoner till 2 miljoner ton malm per år.





