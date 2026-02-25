Ett av världens största fyndigheter av kritiska metaller samlar världens stormakter. Det som en gång hade varit tillskrivet Ryssland och Kina lockar istället EU och USA.
Gigantiskt metallfynd en ”game changer” för EU
Den gamla Sovjetstaten Kazakstan har snabbt seglat upp som en tungviktare världens i jakt på sällsynta jordartsmetaller. Med ett jättelikt fynd på upp emot 20 miljoner ton av metaller som är avgörande för allt från elbilsbatterier till krigsmateriel, står landet inför en industriell revolution.
Men Europa är inte ensamma om att ha insett värdet av fyndigheterna. Nu intensifieras den globala kapplöpningen och försöken att bryta Kinas dominans på marknaden.
USA satsar miljarder på wolfram
I en nyligen genomförd offensiv har USA:s regering signalerat ett historiskt stöd till amerikanska företag för att utveckla fyndigheter i regionen.
Genom ett avtal i november har den amerikanska administrationen, med handelsminister Howard Lutnick i spetsen, öppnat för finansiering på upp till 900 miljoner dollar, enligt Politico.
Satsningen fokuserar på wolfram, en kritisk metall som Pentagon desperat behöver för att bygga moderna vapensystem. Idag kontrollerar Kina över 80 procent av den globala produktionen, en sårbarhet som USA nu gör allt för att eliminera genom att bygga upp nya försörjningskedjor i Kazakstan.
Spadtag för EU-landet 2029
Även Europas ekonomiska motor, Tyskland, har växlat upp. Det tyska gruvbolaget HMS Bergbau AG planerar att investera en halv miljard dollar i en ny litiumanläggning i östra Kazakstan, enligt Koreanska Times.
Projektet, som diskuterats direkt mellan president Kassym-Jomart Tokajev och tyska näringslivstoppar, siktar på ett första spadtag senast 2029.
Litium är en hörnsten i den nya ekonomin och för Tysklands fordonsindustri är tillgången till kazakiskt litiumoxid direkt avgörande för att kunna konkurrera med asiatiska batteritillverkare.
En maktförskjutning i öst
För EU innebär fyndet i Kazakstan en unik möjlighet att accelerera den gröna omställningen. Särskilt kritiskt är neodym, som behövs i vindkraftverk och elmotorer.
Experter menar att vi står inför en ny industriell era där tillgången till dessa jordartsmetaller kommer att avgöra vilka ekonomier som leder världen, vilket det rapporterades flitigt om i fjol.
Vid ett toppmöte mellan EU och centralasiatiska länder sa Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande att samarbetet mellan regionerna är ”en game changer för den europeiska industrin.”
Kazakstan har samtidigt spelat sina kort skickligt.
Trots landets geografiska läge mellan Ryssland och Kina har man visat en tydlig vilja att stärka banden västerut.