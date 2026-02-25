Gigantiskt metallfynd en ”game changer” för EU

Den gamla Sovjetstaten Kazakstan har snabbt seglat upp som en tungviktare världens i jakt på sällsynta jordartsmetaller. Med ett jättelikt fynd på upp emot 20 miljoner ton av metaller som är avgörande för allt från elbilsbatterier till krigsmateriel, står landet inför en industriell revolution.

Men Europa är inte ensamma om att ha insett värdet av fyndigheterna. Nu intensifieras den globala kapplöpningen och försöken att bryta Kinas dominans på marknaden.

USA satsar miljarder på wolfram

I en nyligen genomförd offensiv har USA:s regering signalerat ett historiskt stöd till amerikanska företag för att utveckla fyndigheter i regionen.

Genom ett avtal i november har den amerikanska administrationen, med handelsminister Howard Lutnick i spetsen, öppnat för finansiering på upp till 900 miljoner dollar, enligt Politico.

Satsningen fokuserar på wolfram, en kritisk metall som Pentagon desperat behöver för att bygga moderna vapensystem. Idag kontrollerar Kina över 80 procent av den globala produktionen, en sårbarhet som USA nu gör allt för att eliminera genom att bygga upp nya försörjningskedjor i Kazakstan.