Dyrare mat och bensin – Iran-kriget slår mot konsumenterna

USA:s konflikt med Iran får allt större konsekvenser för den amerikanska ekonomin.

Stigande energipriser, ökade försvarsutgifter och nya störningar i globala leveranskedjor driver upp kostnaderna för både hushåll och företag

Dessutom sker det samtidigt som tillväxten bromsar in.

Betydligt dyrare bensin

Den amerikanska försvarsdepartementet har hittills uppskattat de direkta kostnaderna för kriget till omkring 25 miljarder dollar.

Men ekonomer varnar för att den verkliga notan kan bli betydligt högre när ökade räntekostnader, högre inflation och långsiktiga effekter på ekonomin räknas in, skriver Financial Times.

Särskilt hårt slår de stigande energipriserna. Efter att Hormuzsundet stängts har bensin- och dieselpriserna i USA stigit kraftigt.

Bensinpriset har passerat 4,5 dollar per gallon (ca 3,8 liter) samtidigt som dieselpriset närmar sig rekordnivåer.