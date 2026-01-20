Rapportperioden invigd: Glädjebesked från Erik Selins bank

Aktieägarna kan glädjas åt beskedet om en betydligt högre utdelning i vår än vad marknaden förväntade sig.

Utdelningsregn i vår

Fem kronor per aktie blir direktavkastningen för alla ägare i TF Bank (börskurs TF Bank) jämfört med de 4,25 kronor som koncensus låg på enligt nyhetsbyrån Finwire.

En anledning till att nischbanken nu kanske vågar vrida på pengakranen till sina ägare kan vara det överraskande goda rörelseresultatet.

”Under det fjärde kvartalet har TF Bank fortsatt att leverera lönsam tillväxt. Nyutlåningen ökade med 29 procent jämfört med samma period 2024, där kreditkortsverksamheten i Tyskland fortsatt varit den främsta drivkraften bakom bankens organiska tillväxt”, skriver vd Joakim Jansson i rapporten.

”Justerat resultat per aktie ökade med 36 procent jämfört med fjärde kvartalet 2024”.

