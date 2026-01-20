20 jan. 2026

Rapportperioden invigd: Glädjebesked från Erik Selins bank

TF Bank, där Erik Selin är storägare, invigde nu på morgonen den svenska rapportperioden.
TF Bank, där Erik Selin är storägare, invigde nu på morgonen den svenska rapportperioden. (Foto: Adam Ihse/TT)
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 20 jan. 2026Publicerad: 20 jan. 2026

TF Bank öppnade nu på morgonen böckerna för fjärde kvartalet och därmed blev nischbanken med Erik Selin som storägare först ut av alla bolag i den svenska rapportperioden.

Aktieägarna kan glädjas åt beskedet om en betydligt högre utdelning i vår än vad marknaden förväntade sig.

Utdelningsregn i vår

Fem kronor per aktie blir direktavkastningen för alla ägare i TF Bank (börskurs TF Bank) jämfört med de 4,25 kronor som koncensus låg på enligt nyhetsbyrån Finwire.

En anledning till att nischbanken nu kanske vågar vrida på pengakranen till sina ägare kan vara det överraskande goda rörelseresultatet.

”Under det fjärde kvartalet har TF Bank fortsatt att leverera lönsam tillväxt. Nyutlåningen ökade med 29 procent jämfört med samma period 2024, där kreditkortsverksamheten i Tyskland fortsatt varit den främsta drivkraften bakom bankens organiska tillväxt”, skriver vd Joakim Jansson i rapporten.

”Justerat resultat per aktie ökade med 36 procent jämfört med fjärde kvartalet 2024”.

Erik Selin storägare – men inte störst

TF Bank är en svensk digital bank med tyngdpunkt på konsumentkrediter som nu också finns på flera andra europeiska marknader.

Fastighetskungen och finansmannen Erik Selin tillhör en av de största ägarna med 12,5 procent av ägandet.

Selin – från fastighetskung till ifrågasatt magnat

Från bolagsdraken hyllad för sin Midas-touch till fastighetskungens alltmer ifrågasatta affärsmetoder. Erik Selins fallande stjärna utgör ett skolexempel på hur snabbt rykte och status kan raseras när frågetecknen blir för många.

Men han är inte störst. Största ägare i TF Bank är istället TFB Holding med 29,6 procent av aktierna.

”Bakom det bolaget finns främst Paul Källenius, finansmannen Robert Weils brorson Jonas Weil, och den amerikanska familjen Silberman som under 2007 tillsammans köpte loss postorderföretaget Haléns (där TF Bank då ingick) från de dåvarande ägarna, de skotska bröderna Barclay”, skriver Di med hänvisning till AFV och Holdings.

Flera nyckeltal i linje med förväntningarna

De totala intäkterna uppgick till 798,3 miljoner kronor, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire skriver Placera.

Rörelsekostnaderna uppgick till 279,6 miljoner kronor, också det hyfsat i linje med analytikerkonsensus på 286 miljoner kronor.

”Kvartalets kreditförlustnivå påverkas av att en större andel av låneportföljen utgörs av segment Credit Cards samt högre kreditförluster inom segment Ecommerce Solutions”, skriver Erik Selins bank i rapporten.

Kreditförlusterna uppgick till 276,8 miljoner kronor mot väntade 274 miljoner kronor.

David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

