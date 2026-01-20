TF Bank öppnade nu på morgonen böckerna för fjärde kvartalet och därmed blev nischbanken med Erik Selin som storägare först ut av alla bolag i den svenska rapportperioden.
Rapportperioden invigd: Glädjebesked från Erik Selins bank
Mest läst i kategorin
Kina nådde BNP-målet – på ett "märkligt" sätt
Kineser konsumerar mindre – men landets ekonomi lyckades ändå växa enligt plan. Det kan Kina tacka exporten för. Kinas ekonomi växte med fem procent under 2025 och nådde därmed regeringens officiella tillväxtmål för tredje året i rad. Det bekräftar bilden av en ekonomi som levererar stabil tillväxt, men på ett sätt som skriver The Economist …
Nato i kris: Trumps krav på Grönland gynnar Ryssland
Donald Trumps krav på kontroll över Grönland skapar splittring inom Nato och försvagar den västliga alliansen. Något som Moskva ser som en stor vinst. Men Kreml uttrycker samtidigt oro över den amerikanske presidentens oförutsägbara agerande. Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov uttalade på tisdagen att Grönland inte är ”en naturlig del” av Danmark och att problemet med …
Kinnevik rasar – flera förklaringar till fallet
Investmentbolaget Kinnevik hade sin sämsta börsdag på över ett och ett halvt år. Analytiker pekar på pressade värderingar inom hälsovårdsteknik, högt beta och låg likviditet som förklaringar till nedgången. Stockholmsbörsen föll tungt på måndagen och var ned närmare 2 procent med en timme kvar till stängning. Bland dagens största förlorare fanns investmentbolagen, men Kinnevik (börskurs …
Gardell: Därför är bankaktierna inte klara än
De svenska bankaktierna har haft ett av sina starkaste år på länge, men enligt finansprofilen Christer Gardell är uppgången långt ifrån över. ”Jag tror att det finns en värderesa upp, även efter årets uppgång”, säger han till EFN. Banksektorn rusade 44 procent under 2025, och tre av fyra storbanker – SEB, Nordea och Swedbank – …
Efter bara tre månader vid makten – utlyser nyval
Sanae Takaichi kallar till nyval bara tre månader efter att hon tillträtt som Japans första kvinnliga premiärminister. Beslutet är ett riskfyllt spel för att kapitalisera på höga popularitetssiffror innan ekonomiska och diplomatiska utmaningar hinner påverka väljarstödet. Japans premiärminister Sanae Takaichi meddelade på måndagen att hon kommer att upplösa parlamentets underhus den 23 januari och utlysa …
Aktieägarna kan glädjas åt beskedet om en betydligt högre utdelning i vår än vad marknaden förväntade sig.
Läs även: Nya miljardutdelningar väntar från börsjättarna – Realtid
Utdelningsregn i vår
Fem kronor per aktie blir direktavkastningen för alla ägare i TF Bank (börskurs TF Bank) jämfört med de 4,25 kronor som koncensus låg på enligt nyhetsbyrån Finwire.
En anledning till att nischbanken nu kanske vågar vrida på pengakranen till sina ägare kan vara det överraskande goda rörelseresultatet.
”Under det fjärde kvartalet har TF Bank fortsatt att leverera lönsam tillväxt. Nyutlåningen ökade med 29 procent jämfört med samma period 2024, där kreditkortsverksamheten i Tyskland fortsatt varit den främsta drivkraften bakom bankens organiska tillväxt”, skriver vd Joakim Jansson i rapporten.
”Justerat resultat per aktie ökade med 36 procent jämfört med fjärde kvartalet 2024”.
Läs även: Paretos fem chansaktier 2026: ”Bold bets” – Realtid
Senaste nytt
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Erik Selin storägare – men inte störst
TF Bank är en svensk digital bank med tyngdpunkt på konsumentkrediter som nu också finns på flera andra europeiska marknader.
Fastighetskungen och finansmannen Erik Selin tillhör en av de största ägarna med 12,5 procent av ägandet.
Selin – från fastighetskung till ifrågasatt magnat
Från bolagsdraken hyllad för sin Midas-touch till fastighetskungens alltmer ifrågasatta affärsmetoder. Erik Selins fallande stjärna utgör ett skolexempel på hur snabbt rykte och status kan raseras när frågetecknen blir för många.
Men han är inte störst. Största ägare i TF Bank är istället TFB Holding med 29,6 procent av aktierna.
”Bakom det bolaget finns främst Paul Källenius, finansmannen Robert Weils brorson Jonas Weil, och den amerikanska familjen Silberman som under 2007 tillsammans köpte loss postorderföretaget Haléns (där TF Bank då ingick) från de dåvarande ägarna, de skotska bröderna Barclay”, skriver Di med hänvisning till AFV och Holdings.
Flera nyckeltal i linje med förväntningarna
De totala intäkterna uppgick till 798,3 miljoner kronor, vilket låg i linje med analytikerkonsensus från Finwire skriver Placera.
Rörelsekostnaderna uppgick till 279,6 miljoner kronor, också det hyfsat i linje med analytikerkonsensus på 286 miljoner kronor.
”Kvartalets kreditförlustnivå påverkas av att en större andel av låneportföljen utgörs av segment Credit Cards samt högre kreditförluster inom segment Ecommerce Solutions”, skriver Erik Selins bank i rapporten.
Kreditförlusterna uppgick till 276,8 miljoner kronor mot väntade 274 miljoner kronor.
Läs även: Kjell & Company vinstvarnar och gör emissioner – Realtid
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.
Bybit gör det enklare att förstå, köpa och handla krypto. En plattform där tydlighet, trygghet och stabil teknik står i centrum. Oavsett om du är ny eller erfaren får du en smidigare väg in i marknaden.En ny standard.