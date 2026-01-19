Kjell & Company vinstvarnar och gör emissioner

Prylkedjan Kjell & Company varnar för att omsättningen för fjolårets fjärde kvartal blir 9,9 procent lägre än samma period ett år tidigare och genomför även emissioner av nya aktier.

Orsaken till vinstvarningen är en ”kortsiktigt otillfredsställande låg tillgänglighet på rätt lagerprodukter som en följd av sortimentsöversynen”, skriver ägarbolaget Kjell Group i ett pressmeddelande.

Nettoomsättningen faller nu till 697,2 miljoner kronor, från 773,4 miljoner ett år tidigare.

Samtidigt ökade bruttomarginalen under kvartalet, från 39,4 till 43,2 procent.

Bolaget genomför också en företrädesemission av aktier om cirka 145,5 miljoner kronor. Priset per aktie blir 5,90 kronor, vilket kan jämföras med måndagens stängningskurs på 8,00 kronor.

En riktad nyemission om cirka 60 miljoner kronor görs även till Göran Westerberg, detaljhandelskedjan Rustas avgående vd.