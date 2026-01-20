Nya miljardutdelningar väntar från börsjättarna

Aktiechefen på Ålandsbanken, Lars Söderfjell, ger en likartad bild. Han räknar också med plus 4 procent, men får det till 322 miljarder.

Kollegan på DNB Carnegie Investment Bank, Karl Hedberg, är något mer försiktig.

”Åtminstone i linje med föregående år, säger han om utdelningarna som väntar i år.”

Återköp blir allt vanligare

Rapportsäsongen har redan inletts av en rad finansbjässar på Wall Street. Och i veckan kommer de första stora svenska boksluten för säsongen, från bland annat Wallenbergsfärens Investor och telekomtillverkaren Ericsson.

Och det är i boksluten – bland siffror för fjärde kvartalet i fjol och prognoser för utsikterna framåt – som börsbolagens styrelser föreslår utdelningar. Formellt klubbas utdelningarna på ägarstämmor, men i så gott som alla bolag blir styrelsens förslag genomfört.

Ovanpå utdelningarna kommer börsbolagens återköp av aktier, som i princip har samma effekt som en utdelning för ägarna.

”Det blir allt vanligare”, säger Söderfjell om återköpen.

Storbankerna och lastbilsbjässen AB Volvo brukar toppa listan över utdelare när det gäller vilka belopp som skiftas ut till ägarna på Stockholmsbörsen.

”Men jag tror inte AB Volvo kommer att öka sin utdelning i år med tanke på det lägre resultatet”, säger Söderfjell.

Resultaten för svenska börsbolag för fjärde kvartalet 2025 väntas minska med kanske 5 procent – i huvudsak till följd av den starkare kronan, enligt Hedberg på DNB Carnegie. Men han tror att bolag med starka balansräkningar kan hålla uppe utdelningarna genom att dela ut något större andel av vinsten i år än i fjol – delvis med extra utdelningar ovanpå de ordinarie.