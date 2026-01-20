Räkna med höjda utdelningar i årets flod av bokslut från börsbolagen de närmaste veckorna. ”Vi räknar med 327 miljarder kronor för de bolag vi bevakar. Det är cirka 4 procent mer än föregående år”, säger SEB:s aktiestrateg Esbjörn Lundevall om utdelningarna.
Nya miljardutdelningar väntar från börsjättarna
Aktiechefen på Ålandsbanken, Lars Söderfjell, ger en likartad bild. Han räknar också med plus 4 procent, men får det till 322 miljarder.
Kollegan på DNB Carnegie Investment Bank, Karl Hedberg, är något mer försiktig.
”Åtminstone i linje med föregående år, säger han om utdelningarna som väntar i år.”
Återköp blir allt vanligare
Rapportsäsongen har redan inletts av en rad finansbjässar på Wall Street. Och i veckan kommer de första stora svenska boksluten för säsongen, från bland annat Wallenbergsfärens Investor och telekomtillverkaren Ericsson.
Och det är i boksluten – bland siffror för fjärde kvartalet i fjol och prognoser för utsikterna framåt – som börsbolagens styrelser föreslår utdelningar. Formellt klubbas utdelningarna på ägarstämmor, men i så gott som alla bolag blir styrelsens förslag genomfört.
Ovanpå utdelningarna kommer börsbolagens återköp av aktier, som i princip har samma effekt som en utdelning för ägarna.
”Det blir allt vanligare”, säger Söderfjell om återköpen.
Storbankerna och lastbilsbjässen AB Volvo brukar toppa listan över utdelare när det gäller vilka belopp som skiftas ut till ägarna på Stockholmsbörsen.
”Men jag tror inte AB Volvo kommer att öka sin utdelning i år med tanke på det lägre resultatet”, säger Söderfjell.
Resultaten för svenska börsbolag för fjärde kvartalet 2025 väntas minska med kanske 5 procent – i huvudsak till följd av den starkare kronan, enligt Hedberg på DNB Carnegie. Men han tror att bolag med starka balansräkningar kan hålla uppe utdelningarna genom att dela ut något större andel av vinsten i år än i fjol – delvis med extra utdelningar ovanpå de ordinarie.
AB Volvo och Ericsson heta
När det gäller vilka rapporter som känns mest spännande inför floden pekar Söderfjell ut AB Volvo och Ericsson, där just utdelningsfrågan är het. Men besked om orderingången i fjärde kvartalet för verkstadsbjässar som Sandvik och Atlas Copco ser han också fram emot.
SEB:s Lundevall pekar ut verkstad och bank som viktigast:
”På grund av sin storlek.”
Men konsumentorienterade bolag är också spännande eller frågan om skogsbolagen faktiskt börjar återhämta sig, tycker han.
”Det är de mer konjunkturkänsliga sektorerna på börsen som är intressanta nu”, säger Hedberg.
De närmaste veckorna kommer börsbolag runt om i världen att presentera sina rapporter för 2025. Här är några att hålla ögonen på:
Tisdag 20 januari: Netflix
Torsdag 22 januari: Essity, EQT, Investor, Intel
Fredag 23 januari: Ericsson
Tisdag 27 januari: Sandvik, Atlas Copco
Onsdag 28 januari: AB Volvo, SSAB, Tesla, Microsoft
Torsdag 29 januari: ABB, Nordea, SEB, Swedbank, H&M, Telia, Axfood, Nokia, Apple
Fredag 30 januari: SKF, Billerud, JM, Holmen, Electrolux, Autoliv
Måndag 2 februari: Academedia
Tisdag 3 februari: Kinnevik, Alfa Laval, Boliden, Fortum, Paypal
Onsdag 4 februari: Handelsbanken, Stora Enso, Securitas, Novo Nordisk, Carlsberg, Alphabet (Google)
Torsdag 5 februari: Volvo Cars, Evolution, Saab, Assa Abloy, Skanska, Industrivärden, AP Møller-Mærsk, BNP Paribas, Vestas Wind Systems, Shell
Fredag 6 februari: Ørsted, AP Møller-Mærsk, Arcelor Mittal
Tisdag 10 februari: Astra Zeneca, Spotify
Onsdag 11 februari: BP, Dassault Systemes
Torsdag 12 februari: Nibe Industrier, Orkla, Unilever, Embracer, Mercedes-Benz, Siemens
Fredag 13 februari: Norsk Hydro, Norwegian
Torsdag 19 februari: Airbus, Walmart
Onsdag 25 februari: Eon, Nvidia
