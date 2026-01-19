20 jan. 2026

Paretos fem chansaktier 2026: "Bold bets"

Mäklarhuset Pareto har valt ut fem chansaktier de ser som "bold bets" 2026. Läge att kasta sig på köpknappen?
Mäklarhuset Pareto har valt ut fem chansaktier de ser som "bold bets" 2026. Läge att kasta sig på köpknappen?
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 19 jan. 2026Publicerad: 19 jan. 2026

Analyshuset Paretos har plockat ut fem chansaktier de tror kan slå börsen 2026.

”Våra Bold Bets är bolag med betydande uppsida men med relativt hög riskprofil”, skriver det norska analyshuset om sin chansportfölj.

Hittade inte rätt chansaktier 2025

Chansaktierna som Pareto satsade på 2025 blev ingen lyckad historia. De fem bolagen backade sammanlagt 5 procent, att jämför med börsen i stort som steg runt 13 procent.

Största sänket blev fastighetsbolaget Corem (börskurs Corem) som sjönk hela 26 procent.

Bättre gick det då för analyshusets motsvarande storbolagsportfölj som steg 46 procent på totalen.

Men nu är det nytt år och kanske går chansningarna hem bättre 2026?

Tror på ”AI-bolaget”

I portföljen har man till och börja med lagt in Hemnet (börskurs Hemnet).

”Vi förväntar oss att Hemnet återfår tillväxttakt i takt med att antalet bostadsannonser återhämtar sig från historiskt låga nivåer och att ARPL (genomsnittlig intäkt per annons) fortsätter att öka”, blir omdömet.

Även Munters (börskurs Munters), ibland kallat Sveriges främsta AI-bolag, tar plats.

”Munters är en av de mest attraktiva tillväxthistorierna bland nordiska industribolag, men handlas i linje med konkurrenterna”.

”Kommer minska sin värderingsrabatt”

Aktie nummer tre är spelbolaget Stillfront (börskurs Stillfront).

”Efter flera år av post-pandemisk normalisering, makroekonomisk press, motvind inom mobilspel och svag organisk utveckling går Stillfront in i 2026 i slutskedet av en flerårig omstrukturering, med ett motståndskraftigt fritt kassaflöde på cirka 900 miljoner kronor, avtagande effekter från tilläggsköpeskillingar och där Jawaker i sig möjligen motiverar nuvarande företagsvärdering”.

Pareto adderar också teknikbolaget W5 Solutions (börskurs W5 Solution) till chansportföljen.

”Vi förutser att W5 Solutions kommer minska sin värderingsrabatt gentemot konkurrenterna i takt med att volymerna återhämtar sig och marginalerna förbättras”.

”Slutligen räknar vi med en tillväxtåterhämtning i Xvivo Perfusion (börskurs Xvivo Perfusion), där flera hjärtrelaterade katalysatorer kan skifta marknadens fokus mot bolagets största långsiktiga tillväxtmöjlighet”, skriver analyshuset om den sista chansaktien som väljs ut.

AktierStockholmsbörsen
David Ingnäs
David Ingnäs

Bevakar börs, fonder och sparande. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag. Ansvarig för artikelserien Veckans börsprofil på Realtids systertidning Dagens PS.

