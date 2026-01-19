Paretos fem chansaktier 2026: "Bold bets"

”Våra Bold Bets är bolag med betydande uppsida men med relativt hög riskprofil”, skriver det norska analyshuset om sin chansportfölj.

Hittade inte rätt chansaktier 2025

Chansaktierna som Pareto satsade på 2025 blev ingen lyckad historia. De fem bolagen backade sammanlagt 5 procent, att jämför med börsen i stort som steg runt 13 procent.

Största sänket blev fastighetsbolaget Corem (börskurs Corem) som sjönk hela 26 procent.

Bättre gick det då för analyshusets motsvarande storbolagsportfölj som steg 46 procent på totalen.

Men nu är det nytt år och kanske går chansningarna hem bättre 2026?