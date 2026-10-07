Prisjakt går till börsen med en prislapp på 675 miljoner kronor. Samtidigt förbereder bolaget en stämning mot Google som är drygt 30 gånger större än hela börsvärdet. I noteringsbeskedet nämns tvisten inte med ett ord.
Prisjakt vill till börsen – med gigantisk Google-tvist i ryggen
Prisjämförelsetjänsten Prisjakt siktar på Nasdaq First North Premier Growth Market, enligt ett pressmeddelande.
Priset väntas bli 31 kronor per aktie, vilket värderar samtliga stamaktier till 675 miljoner kronor. Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av nuvarande ägare, och Handelsbanken Fonder och TIND Asset Management har åtagit sig att köpa aktier för upp till 60 miljoner kronor. Noteringen väntas, beroende på marknadsläget, ske under fjärde kvartalet.
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Det är en betydligt lägre värdering än vad som tidigare cirkulerat. I februari uppgavs att bolaget kunde värderas till över 3 miljarder kronor, enligt Dagens PS.
Källor till Affärsvärlden talade senare om runt 2 miljarder. Enligt Dagens industri sköts en planerad notering den 19 mars upp på obestämd tid, med hänvisning till börsoron efter krigsutbrottet i Iran.
Jämfört med 3 miljarder har prislappen alltså krympt med nästan 80 procent.
Lågt värderat på siffrorna
Mätt på resultatet är Prisjakt inte dyrt. Under tolv månader fram till den 30 juni uppgick nettoomsättningen till 529 miljoner kronor och den justerade ebitdan till 192,7 miljoner kronor.
Det ger ett börsvärde på cirka 3,5 gånger justerad ebitda. Bolaget hade vid utgången av 2025 en nettoskuld på cirka 238 miljoner kronor. Även inklusive den skulden landar multipeln under fem.
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Ägaren eEquity gör ändå en god affär. Riskkapitalbolaget köpte verksamheten i juni 2025 för 482,5 miljoner kronor, delvis finansierat med en obligation på 300 miljoner kronor. Den nya värderingen ligger drygt 40 procent över köpeskillingen, drygt ett år senare. eEquity har åtagit sig en lock up-period om 540 dagar.
Miljardkravet mot Google
Det som sticker ut är juridiken. För tre veckor sedan meddelade Prisjakt att dotterbolaget Prisjakt Sverige inom kort avser att stämma Google i Patent- och marknadsdomstolen i Stockholm på omkring 21,4 miljarder kronor, en summa drygt 30 gånger större än börsvärdet.
Grunden är det så kallade Google Shopping-ärendet. EU-kommissionen slog 2017 fast att Google missbrukat sin dominerande ställning genom att gynna den egna prisjämförelsetjänsten i sökresultaten, ett beslut som EU-domstolen fastställde i september 2024. Prisjakts krav omfattar både den perioden och tiden därefter, eftersom bolaget anser att Google fortsatt att favorisera sina egna tjänster.
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Hur mycket som i så fall stannar i bolaget är oklart. Enligt Prisjakt beror den andelen på utfallet av en dom eller förlikning, efter avdrag för avtalade fördelningar och kostnaderna för extern processfinansiering.
I gårdagens noteringsbesked nämns tvisten inte. Närmast kommer styrelseordföranden Fredrik Malm, som i pressmeddelandet talar om vikten av en digital marknad där ”aktörer kan konkurrera på lika villkor”.
Pricerunner banade väg
Prisjakt har ett färskt prejudikat att luta sig mot. Den 1 juli dömde Patent- och marknadsdomstolen i Pricerunners mål mot Google och fann att missbruket fortsatt efter kommissionens beslut 2017 och orsakat Pricerunner ekonomisk skada. Google ålades enligt Realtid att betala cirka 14,3 miljarder kronor, omkring 19 miljarder med ränta, det största skadestånd som dömts ut i ett svenskt konkurrensmål. Pricerunner hade dock krävt 77 miljarder kronor, och domen har överklagats av båda parter.
Google delar inte domstolens bedömning och hänvisar till de förändringar som gjordes i Shopping-tjänsten 2017, som enligt bolaget förbättrat konkurrensen för europeiska prisjämförelsetjänster.
Kopplingen mellan de två målen är också personlig. Magnus Wiberg, styrelseledamot i Prisjakt och managing partner på eEquity, var med och grundade Pricerunner för mer än 25 år sedan.
Prisjakt hänvisar även till att EU-kommissionen i juli 2026 fann att Google brutit mot Digital Markets Act genom att gynna egna tjänster, bland annat inom shopping.