Prisjakt vill till börsen – med gigantisk Google-tvist i ryggen

Prisjämförelsetjänsten Prisjakt siktar på Nasdaq First North Premier Growth Market, enligt ett pressmeddelande.

Priset väntas bli 31 kronor per aktie, vilket värderar samtliga stamaktier till 675 miljoner kronor. Erbjudandet består av befintliga aktier som säljs av nuvarande ägare, och Handelsbanken Fonder och TIND Asset Management har åtagit sig att köpa aktier för upp till 60 miljoner kronor. Noteringen väntas, beroende på marknadsläget, ske under fjärde kvartalet.

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Det är en betydligt lägre värdering än vad som tidigare cirkulerat. I februari uppgavs att bolaget kunde värderas till över 3 miljarder kronor, enligt Dagens PS.

Källor till Affärsvärlden talade senare om runt 2 miljarder. Enligt Dagens industri sköts en planerad notering den 19 mars upp på obestämd tid, med hänvisning till börsoron efter krigsutbrottet i Iran.

Jämfört med 3 miljarder har prislappen alltså krympt med nästan 80 procent.

Lågt värderat på siffrorna

Mätt på resultatet är Prisjakt inte dyrt. Under tolv månader fram till den 30 juni uppgick nettoomsättningen till 529 miljoner kronor och den justerade ebitdan till 192,7 miljoner kronor.

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Det ger ett börsvärde på cirka 3,5 gånger justerad ebitda. Bolaget hade vid utgången av 2025 en nettoskuld på cirka 238 miljoner kronor. Även inklusive den skulden landar multipeln under fem.

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Ägaren eEquity gör ändå en god affär. Riskkapitalbolaget köpte verksamheten i juni 2025 för 482,5 miljoner kronor, delvis finansierat med en obligation på 300 miljoner kronor. Den nya värderingen ligger drygt 40 procent över köpeskillingen, drygt ett år senare. eEquity har åtagit sig en lock up-period om 540 dagar.