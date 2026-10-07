Kalle Anka i styrelsen – id-krav avslöjar tusentals falska direktörer

Sedan november 2025 måste direktörer i brittiska bolag verifiera sin identitet med giltig fotolegitimation, till exempel pass eller körkort, för att kunna lämna in bolagets årliga bekräftelse till bolagsregistret Companies House. Reformen kom efter långvarig kritik mot att registret var lätt att missbruka. Direktörer har bland annat kunnat registreras under namn som Donald Duck.

Nu visar en analys från mjukvarubolaget Shareflo, som har granskats av Financial Times, att antalet bolag med försenade inlämningar har skjutit i höjden sedan kravet infördes.

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Shareflo gick igenom Companies House öppna data per den 1 september och identifierade omkring 3 miljoner aktiva privata bolag. För att sortera bort bolag som är sena av rent administrativa skäl fokuserade analysen på bolag vars inlämning var mellan en och tolv månader försenad. Det gällde 56 710 bolag, vilket är 139 procent fler än i september 2025.

Svårförklarat bortfall

Den 19 september var knappt 39 000 av bolagen fortfarande sena. I 5 321 av dem hade direktörerna verifierat sig för andra bolag. Det lämnar 33 675 bolag utan några sådana belägg.

Enligt Shareflo hade dessa bolag ett års förvarning, och så sent som förra året lämnade de in i tid. Shareflo skriver att man saknar en bra förklaring. Bolaget bedömer att en del av ökningen sannolikt beror på att direktörerna inte kan verifiera sig eftersom de inte är de som de utger sig för att vara.

”Det har länge funnits misstankar om att Storbritannien stått med öppen dörr för bedrägerier och penningtvätt. Den här datan tyder på att det har skett i ganska stor skala”, säger Richard Thornton, grundare av Shareflo, till FT.

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Han välkomnar id-kontrollerna men varnar för att det blir allt lättare att förfalska id-handlingar. Enligt honom gör det frågan till ett rörligt mål för myndigheterna.

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Ungefär en tredjedel av de försenade bolagen finns inom parti- och detaljhandel eller bygg. Över 63 procent klassas som mikroföretag, med en omsättning som normalt understiger en miljon pund.

Analysen bygger dock på en indirekt metod. En försenad inlämning bevisar inte att en direktör är falsk. Enligt Companies House senaste siffror hade 55 procent av alla direktörer verifierat sin identitet i juni 2026.