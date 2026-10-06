Under lång tid har skepsis mot AI-musik dominerat hos skivbolagen. Men nu tycks man se sig tvungna att samarbeta.
Skivbranschen tvingas närma sig AI-musik – sluter nya avtal
Musikindustrin står inför en ny teknisk omvälvning när generativ artificiell intelligens snabbt förändrar hur musik kan skapas, distribueras och säljas.
De stora skivbolagen försöker nu hitta en väg mellan rättsliga konflikter och nya affärsmöjligheter.
AI-genererad musik har redan fått stort genomslag på strömningstjänster.
Viktigt med den juridiska aspekten
Deezer uppger att omkring 90 000 helt maskinskapade låtar laddas upp på plattformen varje dag, vilket motsvarar ungefär hälften av alla nya uppladdningar, rapporterar The Economist.
Spotify har samtidigt tagit bort 75 miljoner så kallade skräplåtar under det senaste året.
En del av materialet laddas upp av automatiserade nätverk som försöker lura till sig royaltyintäkter.
Samtidigt använder allt fler mänskliga artister AI som ett verktyg för att utveckla och förändra sin musik.
För skivbolagen är den juridiska frågan central. Flera bolag har stämt AI-företag som anklagas för att ha tränat sina modeller på upphovsrättsskyddad musik utan tillstånd.
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Ska tränas på licensierad musik
Ett av de mest uppmärksammade fallen gäller det amerikanska AI-musikbolaget Suno, som värderades till 5,4 miljarder dollar vid sin senaste finansieringsrunda, skriver Fortune.
Universal Music Group och Sony Music har fortsatt driva rättsprocesser mot Suno. Warner Music Group, som också ingick i den ursprungliga stämningen, har däremot valt att göra upp med bolaget.
Uppgörelsen kan bli ett första steg mot en ny affärsmodell där skivbolag licensierar musik till AI-företag i stället för att enbart försöka stoppa tekniken.
Sunos nya modeller ska tränas på licensierad musik, och artister och låtskrivare som deltar ska kunna dela på intäkterna när deras musik används.
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Ger mer utrymme till fansen
Även Universal Music Group försöker bygga en sådan marknad genom avtal med bland andra Spotify och AI-bolaget ElevenLabs.
Tanken är att fans ska kunna skapa egna versioner, remixar och andra bearbetningar av etablerade artisters musik.
Samtidigt är intresset från de största artisterna fortfarande oklart. Inga stora namn har hittills offentliggjorts som deltagare i de nya modellerna, vilket tyder på att frågor om konstnärlig integritet fortfarande bromsar utvecklingen.
En annan osäkerhet är hur AI påverkar musikbranschens struktur. Lägre trösklar för att skapa musik kan ge nya artister större möjligheter, men också göra det enklare att översvämma strömningstjänster med stora mängder innehåll.
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