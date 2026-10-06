Skivbranschen tvingas närma sig AI-musik – sluter nya avtal

Musikindustrin står inför en ny teknisk omvälvning när generativ artificiell intelligens snabbt förändrar hur musik kan skapas, distribueras och säljas.

De stora skivbolagen försöker nu hitta en väg mellan rättsliga konflikter och nya affärsmöjligheter.

AI-genererad musik har redan fått stort genomslag på strömningstjänster.

Viktigt med den juridiska aspekten

Deezer uppger att omkring 90 000 helt maskinskapade låtar laddas upp på plattformen varje dag, vilket motsvarar ungefär hälften av alla nya uppladdningar, rapporterar The Economist.

Spotify har samtidigt tagit bort 75 miljoner så kallade skräplåtar under det senaste året.

En del av materialet laddas upp av automatiserade nätverk som försöker lura till sig royaltyintäkter.

Samtidigt använder allt fler mänskliga artister AI som ett verktyg för att utveckla och förändra sin musik.

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För skivbolagen är den juridiska frågan central. Flera bolag har stämt AI-företag som anklagas för att ha tränat sina modeller på upphovsrättsskyddad musik utan tillstånd.

Läs mer: Förbjuder AI-musik: ”Vill skydda skapandet”. Dagens PS