WIG20 har stigit 15 procent på två månader och stängde på rekordnivå i fredags. Utländska investerare står nu för nära tre fjärdedelar av handeln och börschefen tycker att analytikerna bör sluta räkna med rabatt.
Polska börsen slår både Wall Street och Europa
Sedan i juni har Polens ledande aktieindex WIG20 lämnat både amerikanska och europeiska jämförelseindex bakom sig, rapporterar Bloomberg. Uppgången på 15 procent under de senaste två månaderna kan ställas mot 2,9 procent för S&P 500, 1 procent för Stoxx Europe 600 och i praktiken oförändrat för MSCI:s tillväxtmarknadsindex.
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Rallyt följer på tillväxtsiffror som överraskade positivt, i kombination med högre el- och drivmedelspriser. Det har lyft vinstprognoserna för konsumentbolag som Dino Polska och Allegro likaväl som för energibolagen PGE och Orlen.
Sedan juni har PGE stigit 38 procent och Orlen 25 procent, medan Dino Polska klättrat 29 procent och Allegro 23 procent.
Sammantaget väntas nettoresultatet för WIG20-bolagen öka 42 procent i år, till 87 miljarder zloty, omkring 23,4 miljarder dollar.
Rekordandel utländskt kapital
Warszawabörsens egen statistik visar att utländska aktörer stod för 73 procent av aktiehandeln under första halvåret, den högsta andelen någonsin. Börschefen Tomasz Bardzilowski sade i förra veckan att intresset från utlandet håller i sig.
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Han menar också att uppgången bör få analytikerkåren att tänka om. Marknaden har vant sig vid att handlas till rabatt, konstaterar han, men i takt med att Polen klassificeras som utvecklad marknad blir skälen till rabatten allt svagare och då bör säljsidan kanske sluta bygga sina värderingar på den.
S&P Dow Jones Indices väntas uppgradera Polen från tillväxtmarknad till utvecklad marknad nästa år. Dagens PS berättade i juli att landet låg på bevakningslistan, och att en uppgradering skulle tvinga globala indexfonder att vikta om, med en helt ny investerarbas för Warszawa som följd.
Från eftersläntrare till rekord
WIG20 har tredubblats på mindre än fyra år, efter nästan två decennier av avkastning under tillväxtmarknadssnittet. Den första rekordnoteringen på 19 år kom för drygt en månad sedan.
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Utvecklingen på börsen speglar en ekonomi som passerat 1 000 miljarder dollar i BNP. Realtid har tidigare beskrivit hur Polen sprungit ikapp ett allt trögrörligare Tyskland och hur landet gått från postkommunistiskt vrak till ekonomisk tiger på en generation.
Dyrt – eller bara mindre billigt?
Samtidigt varnar en del investerare för att uppgången sprungit i väg.
Indexets genomsnittliga pris i förhållande till eget kapital har stigit till runt två gånger, vilket alltjämt är en rabatt mot jämförbara marknader men den dyraste nivån i absoluta tal sedan 2008.
Tomasz Hondo, analytiker på fondbolaget Quercus TFI, menar att bilden är dubbel. Mätt mot historiska resultat ser polska aktier dyra ut, mätt mot vinstprognoserna betydligt mer måttfulla.
Med en tillväxt som väntas nå 3 procent eller mer under 2027, sjätte gången på sju år, har börsen fortsatt makrovinden i ryggen.