Polska börsen slår både Wall Street och Europa

Sedan i juni har Polens ledande aktieindex WIG20 lämnat både amerikanska och europeiska jämförelseindex bakom sig, rapporterar Bloomberg. Uppgången på 15 procent under de senaste två månaderna kan ställas mot 2,9 procent för S&P 500, 1 procent för Stoxx Europe 600 och i praktiken oförändrat för MSCI:s tillväxtmarknadsindex.

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Rallyt följer på tillväxtsiffror som överraskade positivt, i kombination med högre el- och drivmedelspriser. Det har lyft vinstprognoserna för konsumentbolag som Dino Polska och Allegro likaväl som för energibolagen PGE och Orlen.

Sedan juni har PGE stigit 38 procent och Orlen 25 procent, medan Dino Polska klättrat 29 procent och Allegro 23 procent.

Sammantaget väntas nettoresultatet för WIG20-bolagen öka 42 procent i år, till 87 miljarder zloty, omkring 23,4 miljarder dollar.

Rekordandel utländskt kapital

Warszawabörsens egen statistik visar att utländska aktörer stod för 73 procent av aktiehandeln under första halvåret, den högsta andelen någonsin. Börschefen Tomasz Bardzilowski sade i förra veckan att intresset från utlandet håller i sig.

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Han menar också att uppgången bör få analytikerkåren att tänka om. Marknaden har vant sig vid att handlas till rabatt, konstaterar han, men i takt med att Polen klassificeras som utvecklad marknad blir skälen till rabatten allt svagare och då bör säljsidan kanske sluta bygga sina värderingar på den.

S&P Dow Jones Indices väntas uppgradera Polen från tillväxtmarknad till utvecklad marknad nästa år. Dagens PS berättade i juli att landet låg på bevakningslistan, och att en uppgradering skulle tvinga globala indexfonder att vikta om, med en helt ny investerarbas för Warszawa som följd.