En större del av Polens ekonomi går till försvaret än motsvarande del i USA. Det är bara en av siffrorna som visar den snabba upprustning i Europa.
Polens jätteupprustning – lägger större del på försvaret än USA
Europeiska Natoländer lägger nu mer pengar på försvar än någon gång sedan kalla kriget.
För första gången uppfyllde samtliga EU-länder inom Nato alliansens mål om försvarsutgifter motsvarande minst två procent av BNP under 2025.
Bakom de rekordhöga utgifterna döljer sig dock stora skillnader mellan medlemsländerna.
Tydligt mönster
Polen toppar listan med försvarsutgifter motsvarande 4,48 procent av BNP, högst i hela Nato och till och med mer än USA 3,22 procent, skriver Euronews.
Även de baltiska länderna satsar betydande resurser, med Litauen på 4 procent, Lettland på 3,73 procent och Estland på 3,38 procent.
Även de nordiska länderna hör till gruppen som ökar utgifterna snabbast. Danmark lägger 3,22 procent av BNP på försvaret, medan Finland och Sverige ligger på 2,77 respektive 2,51 procent.
Mönstret är tydligt. Länder som ligger närmast Ryssland eller upplever ett direkt säkerhetshot satsar mest på militär upprustning.
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Många ligger exakt på gränsen
I andra änden av skalan finns flera av Europas största ekonomier. Italien nådde 2,01 procent av BNP under 2025 och Frankrike 2,05 procent.
Spanien, Belgien, Portugal, Tjeckien och Luxemburg låg exakt på två procent. Flera av dessa länder väntas bara göra begränsade ökningar under de kommande åren.
Samtidigt ifrågasätts hur mycket av de ökade utgifterna som faktiskt stärker Europas försvarsförmåga.
En del av uppgången beror på förskottsbetalningar för materiel som levereras först flera år senare. Dessutom går en betydande del av pengarna till inköp utanför EU.
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Behöver importera
Enligt beräkningar importeras omkring 40 procent av unionens försvarsmateriel från leverantörer utanför Europa.
Det gäller bland annat avancerade luftförsvarssystem, långräckviddiga vapen, transportkapacitet, drönare och modern halvledarteknik.
Utmaningen blir ännu större om Nato ska nå sitt nya mål. Vid toppmötet i Haag enades medlemsländerna om att sikta mot försvarsrelaterade utgifter motsvarande fem procent av BNP till 2035.
Med dagens nivåer är det bara ett fåtal europeiska länder som ens är i närheten av den ambitionsnivån.
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