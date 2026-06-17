Polens jätteupprustning – lägger större del på försvaret än USA

Europeiska Natoländer lägger nu mer pengar på försvar än någon gång sedan kalla kriget.

För första gången uppfyllde samtliga EU-länder inom Nato alliansens mål om försvarsutgifter motsvarande minst två procent av BNP under 2025.

Bakom de rekordhöga utgifterna döljer sig dock stora skillnader mellan medlemsländerna.

Tydligt mönster

Polen toppar listan med försvarsutgifter motsvarande 4,48 procent av BNP, högst i hela Nato och till och med mer än USA 3,22 procent, skriver Euronews.

Även de baltiska länderna satsar betydande resurser, med Litauen på 4 procent, Lettland på 3,73 procent och Estland på 3,38 procent.

Även de nordiska länderna hör till gruppen som ökar utgifterna snabbast. Danmark lägger 3,22 procent av BNP på försvaret, medan Finland och Sverige ligger på 2,77 respektive 2,51 procent.

Mönstret är tydligt. Länder som ligger närmast Ryssland eller upplever ett direkt säkerhetshot satsar mest på militär upprustning.

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