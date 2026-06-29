Klart: Polen köper tre ubåtar av Saab

Polen har skrivit på ett avtal om köp av tre A26-ubåtar, så kallad Blekingeklass, från Saab. Den första ska levereras 2031, enligt statsminister Ulf Kristersson.

Det är en mycket omfattande affär sammantaget. Vi pratar om 50 miljarder kronor om man lägger samman allt, säger han på en presskonferens i Gdynia, Polen.

”I en turbulent tid för Europa tar både Polen och Sverige ansvar både i ord och handling”, skriver Ulf Kristersson i ett inlägg på det sociala nätverket X.

Den polske kollegan Donald Tusk skriver samtidigt:

”Polen och Sverige. Starkare tillsammans för säkerheten i Östersjön, Europa och Nato”.

Byggs i Karlskrona och Landskrona

De tre ubåtarna ska byggas på Saabs varv i Karlskrona och Landskrona. Saab ska enligt avtalet även investera upp emot 100 miljoner euro i Polen.

Tusentals jobb kommer att skapas av affären, enligt Kristersson – varav 7 000 i Polen.

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Leveranserna kommer att genomföras successivt, med slutleverans planerad till 2038, enligt Saab.

”Kontraktet omfattar även vapenpaket, utbildnings- samt supportpaket. Ordervärdet uppgår till cirka 47 miljarder kronor”, skriver Saab i ett pressmeddelande.

”För att möjliggöra kontraktets genomförande och den polska marinens drift av ubåtarna avser Saab att etablera underhålls-, reparations- och översynskapacitet (MRO) i Polen i nära samarbete med polsk industri”, tillägger bolaget.

Det är en väldigt viktig affär för att säkra långsiktig volym, säger Daniel Djurberg, Saab-analytiker på Handelsbanken, om affären.