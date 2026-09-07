Hormuzkrisen förvärras – nu varnar Goldman Sachs för att oljepriserna kan rusa

De senaste attackerna mot kommersiella fartyg som varit på väg genom Hormuzsundet har fått trafiken att minska kraftigt. Enligt data från analysföretaget Kpler passerade i genomsnitt knappt tio kommersiella fartyg om dagen genom sundet under de senaste tio dagarna. Det är den lägsta nivån sedan maj.

Det innebär att en betydande del av den normala sjöburna oljehandeln störs.

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Oljan närmar sig 100 dollar

Oron har redan fått oljepriset att stiga. På måndagen handlades Brentoljan för omkring 97 dollar per fat, medan den amerikanska WTI-oljan låg över 92 dollar. Brent är därmed nära sin högsta nivå på sex veckor.

Nu varnar Goldman Sachs, enligt Oilprice, för en betydligt kraftigare prisuppgång. Banken bedömer att Brent kan stiga till omkring 120 dollar per fat om attackerna mot fartyg i regionen fortsätter att eskalera och störningarna i oljeleveranserna fördjupas.

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120 dollar är inte huvudscenariot

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Det är samtidigt viktigt att 120 dollar inte är Goldmans huvudscenario. Om oljeexporten i regionen återgår till mer normala nivåer räknar banken i stället med att priset kan falla tillbaka mot omkring 80 dollar per fat.



Marknaden följer nu utvecklingen i Hormuzsundet. Fler attacker mot tankfartyg innebär att trafiken minskar ytterligare. En längre period med störda oljeleveranser skulle kunna öka pressen på priset ytterligare.

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Även andra energipriser påverkas

Konflikten påverkar inte bara råoljan. Goldman Sachs pekar på att marknaderna för bland annat naturgas och diesel kan drabbas av ännu större störningar. En utdragen kris i regionen riskerar därmed att få bredare konsekvenser för energipriserna.

För tillfället är frågan därför inte bara hur högt oljepriset har stigit, utan hur länge transporterna genom.

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