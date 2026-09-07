Storbanken gör upp i godo – slipper rättegång om miljardkrav

Beloppet är hemligt. Banken uppger att uppgörelsen bara får en begränsad effekt på resultatet för tredje kvartalet.

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Domstolen i Frankfurt, som skulle ha inlett förhandlingen på torsdagen, har bekräftat att käranden dragit tillbaka sin talan, rapporterar Reuters..

”Parterna har nu löst samtliga krav och anklagelser konfidentiellt”, skriver Deutsche Bank i ett uttalande. Dario Schiraldis ombud har enligt Reuters inte kommenterat.

Rötterna i Monte dei Paschi

Tvisten går tillbaka till affärer som Deutsche Bank gjorde med italienska Monte dei Paschi di Siena 2008.

Enligt italienska åklagare användes de komplexa derivataffärerna för att dölja förluster i den italienska banken. Åtalen ledde till fällande domar mot både bankmän och Deutsche Bank, men domarna revs senare upp.

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Därefter vände sex tidigare anställda kraven mot sin gamla arbetsgivare. Deras linje är att de utpekats som ansvariga och att deras anseende och karriärer skadats i processen. Schiraldi, som tidigare ledde bankens verksamhet mot storkunder, är den andre av de sex som nu gör upp med banken.