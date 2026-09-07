Storbanken gör upp i godo – slipper rättegång om miljardkrav

Deutsche Bank har förlikats med den tidigare bankmannen Dario Schiraldi, som krävde 152 miljoner euro i skadestånd. Uppgörelsen kommer bara dagar innan målet skulle ha inletts i domstol i Frankfurt.
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Beloppet är hemligt. Banken uppger att uppgörelsen bara får en begränsad effekt på resultatet för tredje kvartalet.
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Domstolen i Frankfurt, som skulle ha inlett förhandlingen på torsdagen, har bekräftat att käranden dragit tillbaka sin talan, rapporterar Reuters..
”Parterna har nu löst samtliga krav och anklagelser konfidentiellt”, skriver Deutsche Bank i ett uttalande. Dario Schiraldis ombud har enligt Reuters inte kommenterat.
Rötterna i Monte dei Paschi
Tvisten går tillbaka till affärer som Deutsche Bank gjorde med italienska Monte dei Paschi di Siena 2008.
Enligt italienska åklagare användes de komplexa derivataffärerna för att dölja förluster i den italienska banken. Åtalen ledde till fällande domar mot både bankmän och Deutsche Bank, men domarna revs senare upp.
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Därefter vände sex tidigare anställda kraven mot sin gamla arbetsgivare. Deras linje är att de utpekats som ansvariga och att deras anseende och karriärer skadats i processen. Schiraldi, som tidigare ledde bankens verksamhet mot storkunder, är den andre av de sex som nu gör upp med banken.
Sewings roll granskas
Målen har samtidigt riktat ljuset mot vd:n Christian Sewing, som fick i uppdrag att leda en internutredning av affärerna 2013, fem år innan han utsågs till koncernchef.
En central anklagelse i skadeståndsmålen är att Sewing och banken gjorde bankmännen till syndabockar och sedan lät bilden stå oemotsagd.
Deutsche Bank avböjer att kommentera Frankfurtmålet, men har tidigare avfärdat anklagelserna som falska och beskrivit granskningen som grundlig och oberoende.
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Kvar står fyra tidigare anställda som i brittisk domstol kräver mer än 600 miljoner pund. Banken har kallat kraven grundlösa och sagt att den kommer att försvara sig kraftfullt, bland annat mot vad den beskriver som uppblåsta förlustberäkningar.
Juridisk svans i ett starkt år
Uppgörelsen kommer under ett år då Deutsche Bank i övrigt levererat. I det andra kvartalet redovisade banken en vinst efter skatt på 1,9 miljarder euro och skruvade upp helårsprognosen för räntenettot.
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Även Monte dei Paschi befinner sig i ett annat läge än 2008.
Den italienska staten förbereder försäljningen av sin sista ägarandel, samtidigt som banken stått i centrum för landets konsolideringsvåg.