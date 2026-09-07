Spelmarknaden har exploderat i USA tack vare nya plattformar och regler. Unga är särskilt intresserade av att satsa pengar.
Generation Z ser betting som investering – får usel avkastning
Sportbetting har på kort tid gått från sporadiskt söndagsnöje till något som en växande andel amerikaner betraktar som en möjlig investering.
Bland Gen Z är synen särskilt utbredd, samtidigt som spelarna i genomsnitt förlorar betydande summor.
Det visar ny forskning från Bank of America Institute, som har analyserat betalningsflöden till och från bettingplattformar.
En större del av vardagen
Under årets månader har kunder från samtliga generationer fått tillbaka mindre än 75 cent för varje dollar de satt in på bettingplattformar, skriver Fortune.
Gen Z hade den högsta återbetalningen, där de flesta fick tillbaka mer än 80 cent per satsad dollar. Det innebär ändå att även denna grupp låg tydligt under break-even.
Trots förlusterna betraktar en av fem amerikaner sportspel som ett slags investeringsverktyg. Bland Gen Z är andelen dubbelt så hög, omkring två av fem.
Betting har samtidigt blivit en återkommande del av vardagen. Nästan var fjärde sportbettare uppger att de spelar dagligen, medan ytterligare omkring en tredjedel gör det varje vecka.
De ekonomiskt svagare hushållen står för en större del av spelandet.
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Mindre marginaler
Hushåll med lägre inkomster utgjorde 37 procent av bettarna, jämfört med 34 procent bland medelinkomsttagare och 29 procent bland hushåll med högre inkomster.
Även hushållens ekonomiska marginaler är mindre. Det medianmässiga saldot på bankkonton hos hushåll som bettar uppgick under 2026 till endast 59 procent av nivån hos hushåll som inte spelar.
Samtidigt har bettinghushåll ökat sina kortutgifter snabbare än andra hushåll under juli, både på nödvändigheter och mer diskretionär konsumtion.
Utvecklingen drivs i allt högre grad av yngre användare. Gen Z och millennials stod tillsammans för 88 procent av all bettingaktivitet i juli.
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Nya plattformar gör succé
Gen Z svarade ensamt för 48 procent och gick därmed för första gången om millennials som den största åldersgruppen.
Prediction markets har också vuxit snabbt. Under fotbolls-VM stod sådana marknader för 27 procent av den legala amerikanska sportbettingvolymen, jämfört med 9 procent i början av året.
Samtidigt ökar de regulatoriska frågetecknen kring marknaden.
Amerikanska myndigheter och delstater tvistar om huruvida sportrelaterade kontrakt på prediction markets ska betraktas som finansiella derivat eller traditionellt hasardspel.
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