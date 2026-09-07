Generation Z ser betting som investering – får usel avkastning

Sportbetting har på kort tid gått från sporadiskt söndagsnöje till något som en växande andel amerikaner betraktar som en möjlig investering.

Bland Gen Z är synen särskilt utbredd, samtidigt som spelarna i genomsnitt förlorar betydande summor.

Det visar ny forskning från Bank of America Institute, som har analyserat betalningsflöden till och från bettingplattformar.

En större del av vardagen

Under årets månader har kunder från samtliga generationer fått tillbaka mindre än 75 cent för varje dollar de satt in på bettingplattformar, skriver Fortune.

Gen Z hade den högsta återbetalningen, där de flesta fick tillbaka mer än 80 cent per satsad dollar. Det innebär ändå att även denna grupp låg tydligt under break-even.

Trots förlusterna betraktar en av fem amerikaner sportspel som ett slags investeringsverktyg. Bland Gen Z är andelen dubbelt så hög, omkring två av fem.

Betting har samtidigt blivit en återkommande del av vardagen. Nästan var fjärde sportbettare uppger att de spelar dagligen, medan ytterligare omkring en tredjedel gör det varje vecka.

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De ekonomiskt svagare hushållen står för en större del av spelandet.

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