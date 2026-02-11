Polska företag genomförde förra året rekordmånga förvärv i Västeuropa. Utvecklingen speglar hur landets ekonomi vuxit till en regional stormakt värd tusen miljarder dollar, samtidigt som grannen Tyskland kämpar med stagnation.
Stormakt på gång: Polen springer ikapp Tyskland
När den polska techentreprenören Jacek Swiderski studerade i Tyskland på 1990-talet verkade det otänkbart att hemlandet någonsin skulle kunna konkurrera med den större och rikare grannen.
Missa inte: ”Polackerna kommer” – framgången oroar när västföretag köps upp. Dagens PS
Polen höll just på att skaka av sig kommunismen och öppna ekonomin för utländska investerare.
Tre decennier senare leder han internetbolaget Wirtualna Polska Holding, som nu köper Tysklands tredje största reseplattform. Förvärvet av Invia Group för motsvarande 2,8 miljarder kronor är bara en av många affärer som polska bolag genomfört på sistone, skriver Bloomberg.
Rekord i förvärv
Enligt data från Bloomberg annonserade polska företag 22 förvärv i Västeuropa förra året, det högsta antalet någonsin.
Nio av affärerna genomfördes i Tyskland och spänner över branscher som fordon, IT och livsmedelsproduktion. Ytterligare fyra affärer är på gång i år.
Missa inte: Polen vill köpa svenska ubåtar i miljardorder. Realtid
”Det var otänkbart för mig att den polska ekonomin skulle kunna komma ikapp den tyska vad gäller expertis, kvalitet eller skala”, säger Swiderski.
Gapet krymper snabbt
När Polen gick med i EU 2004 var Tysklands BNP per capita mer än fyra gånger större.
Tyska företag har investerat motsvarande 750 miljarder kronor i Polen under de följande två decennierna. Men gapet krymper snabbt, tysk BNP per capita är nu ungefär dubbelt så stor som Polens, skriver Invezz.
Läs även: Där finns tillväxten som de flesta missar. Dagens PS
Samtidigt som Tyskland noterade en tillväxt på blygsamma 0,2 procent förra året växte Polens ekonomi med 3,6 procent.
Premiärminister Donald Tusk citerade nyligen tyska medier som skrivit att ”polackerna kommer”.
”Se hur den frasen har förändrats under de senaste 30 åren”, skrev han på X.
”Den tyska pressen rapporterar att polska företag i allt högre grad köper etablerade västerländska varumärken, inte tvärtom.”
Från lågkostnadsland till investerare
Polens utvecklingsfas börjar likna den som Sydkoreas tidigare genomgått. Det enligt Dominik Kopinski, seniorrådgivare vid Polish Economic Institute i Warszawa.
Skillnaden är att polackerna drivs mer av jakten på marknadsandelar än av förvärv av ny teknik.
Läs även: Europas nya heta oväntade turistland
”När Polen närmar sig status som utvecklad ekonomi ser vi äntligen en omsvängning av den långvariga trenden – från ett land som attraherar utländska direktinvesteringar till ett som självt investerar utomlands”, säger Kopinski till Bloomberg.
Bland de senaste affärerna finns tågtillverkaren Pesa Bydgoszcz köp av tyska konkurrenten HeiterBlick och läkemedelsbolaget Adamed Pharmas förvärv av Sanofis anläggningar i Spanien.
Paketskåpsoperatören InPost, som en gång var nära konkurs efter en misslyckad brittisk expansion, har vänt utvecklingen genom att förvärva etablerade logistikbolag i Västeuropa.
Nu förhandlar investerare ledda av riskkapitalbolaget Advent International och FedEx om att köpa InPost till en värdering på drygt 97 miljarder kronor.
Utmaningar kvarstår
Men framgången för med sig nya utmaningar.
Polen har lockat fler utländska investeringar inom IT, finans och HR än något annat europeiskt land,men nu hotar AI-automatisering många av dessa jobb.
Missa inte: Förnybar energi utsatt för hackerattack – nära blackout. Realtid
Samtidigt har lönerna skjutit i höjden, vilket urholkar landets fördel som lågkostnadsleverantör.
”Att bygga en verksamhet från grunden i konkurrensutsatta marknader är exceptionellt svårt”, säger InPosts grundare Rafal Brzoska, till Bloomberg.
”Det är mycket enklare att inleda internationell expansion genom att förvärva en lokal konkurrent.”
Mångårig ekonomijournalist. Tidigare på Fastighetsvärlden, Fri Köpenskap, Food Supply.
