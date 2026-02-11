Stormakt på gång: Polen springer ikapp Tyskland

När den polska techentreprenören Jacek Swiderski studerade i Tyskland på 1990-talet verkade det otänkbart att hemlandet någonsin skulle kunna konkurrera med den större och rikare grannen.

Missa inte: ”Polackerna kommer” – framgången oroar när västföretag köps upp. Dagens PS

Polen höll just på att skaka av sig kommunismen och öppna ekonomin för utländska investerare.

Tre decennier senare leder han internetbolaget Wirtualna Polska Holding, som nu köper Tysklands tredje största reseplattform. Förvärvet av Invia Group för motsvarande 2,8 miljarder kronor är bara en av många affärer som polska bolag genomfört på sistone, skriver Bloomberg.

Rekord i förvärv

Enligt data från Bloomberg annonserade polska företag 22 förvärv i Västeuropa förra året, det högsta antalet någonsin.

Nio av affärerna genomfördes i Tyskland och spänner över branscher som fordon, IT och livsmedelsproduktion. Ytterligare fyra affärer är på gång i år.

Missa inte: Polen vill köpa svenska ubåtar i miljardorder. Realtid

ANNONS

”Det var otänkbart för mig att den polska ekonomin skulle kunna komma ikapp den tyska vad gäller expertis, kvalitet eller skala”, säger Swiderski.