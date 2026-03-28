Flyttade för Microsoft: "Polen ligger före USA på så många områden"
Från postkommunistiskt vrak i slutet av 1980-talet till en ekonomisk tiger. Polen har gjort en makalös resa på kort tid.
För bara en generation sedan var socker och mjöl ransonerat och medborgarna tjänade en tiondel av vad västtyskarna hade i inkomst.
Sedan dess har den forna kommuniststaten kommit långt och beskrivs som något av ett ekonomiskt under. I dag har Polens ekonomi gått om Schweiz, och ligger med en nominell bruttonationalprodukt på över 1 000 miljarder US-dollar på 20:e plats i världen.
Ingenjören Joanna Kowalska från storstaden Poznan i västra Polen är ett lysande exempel på den positiva utvecklingen. När hon fick jobb på Microsoft i USA var det en ”dröm som gick i uppfyllelse”, berättar hon. Men ganska snart insåg hon att gräset faktiskt inte var grönare på andra sidan Atlanten, och hon ångrar inte för ett ögonblick att hon flyttade hem igen.
”Ligger före USA”
”Jag får många gånger frågan om jag inte förlorar något på att komma tillbaka till Polen, men ärligt talat känner jag att det är precis tvärtom. Vi ligger före USA på så många områden”, säger Joanna Kowalska.
I USA kände hon att det var något som saknades, hon ville ha större mening med det hon gjorde, ett högre syfte.
”Och när utvecklingen inom artificiell intelligens växte så otroligt fort i Polen kändes det väldigt frestande att åka tillbaka”, säger hon.
Vad är då hemligheten bakom Polens ekonomiska framgångar?
En av förklaringarna är den snabba anpassningen. Polen har sedan EU-inträdet 2004 varit bäst i klassen på att anamma regelverk, seder och bruk.
Fler orsaker
”Polackerna förstod precis vart de var på väg någonstans. Polen laddade ner institutionerna och spelets regler, och till och med kulturella normer som det tagit väst 500 år att utveckla”, säger Marcin Piatkowski vid Kozminski-universitetet i Warszawa.
Piatkowski, som skrivit en bok i ämnet, lyfter fram fler orsaker till den polska ekonomins jättekliv.
En av de viktigaste faktorerna är Polens satsning på att bygga upp ett starkt finansiellt ramverk, oberoende och självständiga domstolar (även om den föregående Lag och rättvisa-regeringens försök att öka den politiska kontrollen över domstolsväsendet fick hård kritik) och, inte minst, ett grundmurat regelverk för bankväsendet i landet. På så vis undslapp polackerna att ekonomin kapades av korruption och oligarker.
Det totalitära styret till trots bidrog det kommunistiska systemet till att en bredare grupp fick tillgång till högre utbildning. Den utvecklingen fortsatte och efter kommunismens fall i Polen kom en utbildningsboom som resulterade i en stor andel högutbildade bland de unga.
Tjänar bara hälften
”Unga polacker är bättre utbildade än vad unga tyskar är”, säger Marcin Piatkowski.
Men Polens unga tjänar bara hälften av vad deras tyska motsvarigheter gör – vilket gör att polackerna är en ”oslagbar kombination” för att dra till sig investerare, som Piatkowski uttrycker saken.
Storleken har också betydelse. Polen är ett stort land, med europeiska mått mätt, och har en betydande inrikesmarknad. Det hjälpte landet att bättre stå emot finanskrisen 2008 och covidpandemin.
På bara 35 år har Polens köpkraftsjusterade bnp per capita, som tar hänsyn till kostnadsläget i landet, vuxit till 55 340 dollar 2025. 1990 var den siffran 6 730 dollar.
Sedan EU-inträdet 2004 har Polens ekonomi vuxit med i genomsnitt 3,8 procent per år, att jämföra med genomsnittet för unionen på 1,8 procent. Polens inträde i EU sammanföll också med unionens vilja att investera stort i sina nya medlemsländer, enligt AP.