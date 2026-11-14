Ett bolag som grundats av tidigare Palantir-anställda har tagit in 300 miljoner dollar, motsvarande nästan tre miljarder kronor. Pengarna ska användas till att köpa europeiska underleverantörer till försvarsindustrin och få dem att växa.
Palantirveteraner får nästan tre miljarder – ska väcka Europas försvarsleverantörer
Efter kapitalanskaffningen värderas det nederländska bolaget Onodrim Industries till 1,3 miljarder dollar, drygt tolv miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.
Rundan leds av amerikanska Lux Capital. Bland de övriga investerarna finns General Catalyst, Lakestar, Altimeter och 137 Ventures.
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Onodrim grundades för ungefär ett år sedan. Tidigare i år tog bolaget in 45 miljoner dollar i en såddrunda, bland annat från Founders Fund. Det är riskkapitalbolaget som grundades av Peter Thiel, som också var med och grundade Palantir.
Rundan är en av de största i den europeiska försvarstechsektorn i år. Sektorn har länge legat långt efter den amerikanska, som Realtid tidigare rapporterat.
Ska väcka ”sovande jättar”
Onodrim ska köpa kontrollerande andelar i etablerade bolag inom flyg, försvar och industriell tillverkning. Fokus ligger på så kallade dual use-bolag, alltså bolag vars produkter kan användas både civilt och militärt.
”Uppdraget är att stärka de försvarsindustriella grunderna i Europa”, säger vd:n Aistis Šimaitis till Financial Times.
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Namnet kommer från Tolkiens Sagan om ringen. Onodrim är det alviska namnet på enterna, de trädliknande varelser som till slut väcks och drar ut i krig. Enligt Šimaitis vill bolaget ”väcka Europas sovande jättar inom tillverkning”.
Även Palantir har sitt namn från Tolkiens värld där de hänvisar till de ”seende stenarna”.
Flaskhalsar i leverantörsleden
Sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har Europas regeringar kraftigt ökat sina försvarsutgifter. Försvarsbolagen sitter därför på rekordstora orderstockar, men många har svårt att bygga ut kapaciteten i samma takt, skriver FT.
”Alla måste skala upp, inte bara de etablerade storbolagen utan även underleverantörerna”, säger Šimaitis till tidningen.
Han pekar ut flera kända flaskhalsar: framdrivning till drönare, sensorer och radar, energetiska material till sprängämnen samt flygplansstrukturer. Onodrim har redan valt ut flera uppköpskandidater men vill inte säga vilka. De första förvärven väntas presenteras ”under de kommande månaderna”, enligt pressmeddelandet.
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Problemet är välbekant i Sverige. Många mindre försvarsleverantörer har svårt att få bankfinansiering, vilket i sin tur bromsar de större bolagen högre upp i kedjan, har branschorganisationen SOFF:s Jan Pie sagt.
Sverige har också halkat efter när det gäller riskkapital till försvarsteknik. Av de 1,2 miljarder dollar som investerades i nordisk defence tech mellan 2019 och 2024 gick bara fem procent till svenska bolag, som Realtid rapporterat.
”Vi är operatörer”
Teknikchefen Alexander Blessing tar avstånd från den traditionella private equity-modellen.
”Vi köper inte din tillgång för att göra en finansiell vinst och sälja den vidare om fem år. Vi är operatörer i grunden”, säger han till FT.
Många av målbolagen är små och medelstora familjeföretag som fortfarande leds av sina grundare. Tanken är att grundarna ska stanna kvar och vara med och bygga ut verksamheten. Onodrim beskriver sitt kapital som permanent och har ingen bestämd exithorisont, skriver norska Shifter.
Rötter i Palantir
Šimaitis var 2013 en av Palantirs första anställda i Europa och har även varit rådgivare åt Litauens regering. Blessing arbetade som ingenjör på Palantir och var djupt involverad i utvecklingen av bolagets plattform Foundry. Den tredje grundaren, Christian Garrett från 137 Ventures, har ingen operativ roll.
Bolaget har i dag kontor i Amsterdam, London och Vilnius och öppnar nu även i München och Turin.
Šimaitis betonar att Founders Fund är en minoritetsägare utan kontroll.
”Vi vill bygga ett europeiskt bolag”, säger han till FT.