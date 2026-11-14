Palantirveteraner får nästan tre miljarder – ska väcka Europas försvarsleverantörer

Efter kapitalanskaffningen värderas det nederländska bolaget Onodrim Industries till 1,3 miljarder dollar, drygt tolv miljarder kronor. Det framgår av ett pressmeddelande.

Rundan leds av amerikanska Lux Capital. Bland de övriga investerarna finns General Catalyst, Lakestar, Altimeter och 137 Ventures.

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Onodrim grundades för ungefär ett år sedan. Tidigare i år tog bolaget in 45 miljoner dollar i en såddrunda, bland annat från Founders Fund. Det är riskkapitalbolaget som grundades av Peter Thiel, som också var med och grundade Palantir.

Rundan är en av de största i den europeiska försvarstechsektorn i år. Sektorn har länge legat långt efter den amerikanska, som Realtid tidigare rapporterat.

Ska väcka ”sovande jättar”

Onodrim ska köpa kontrollerande andelar i etablerade bolag inom flyg, försvar och industriell tillverkning. Fokus ligger på så kallade dual use-bolag, alltså bolag vars produkter kan användas både civilt och militärt.

”Uppdraget är att stärka de försvarsindustriella grunderna i Europa”, säger vd:n Aistis Šimaitis till Financial Times.

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Namnet kommer från Tolkiens Sagan om ringen. Onodrim är det alviska namnet på enterna, de trädliknande varelser som till slut väcks och drar ut i krig. Enligt Šimaitis vill bolaget ”väcka Europas sovande jättar inom tillverkning”.

Även Palantir har sitt namn från Tolkiens värld där de hänvisar till de ”seende stenarna”.