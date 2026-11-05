Börsras för Rheinmetall – försening av pansarmetall oroar investerare

Den tyska försvarskoncernen Rheinmetalls aktie föll med 17 procent efter att bolaget återigen sänkt sin försäljningsprognos för helåret.

Bakom beskedet ligger bland annat förseningar i förhandlingarna om en miljardorder på pansarfordon till den tyska försvarsmakten.

Rheinmetall räknar nu med en konsoliderad omsättning på 13,2 miljarder euro under 2026.

Kan komma ytterligare beställningar

Det kan jämföras med den tidigare prognosen på mellan 13,7 och 14,2 miljarder euro, skriver Financial Times.

Den största motgången gäller det så kallade Arminius-projektet, som omfattar produktion av pansarfordonet Boxer för den tyska militären.

Affären beräknas vara värd minst 12 miljarder euro för Rheinmetall, men förhandlingarna har dragit ut på tiden. Bolaget räknar nu med att kontraktet kan undertecknas först nästa år.

Projektet innebär att Rheinmetall tillsammans med den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS ska tillverka en första omgång på omkring 1 800 Boxer-fordon.

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Ytterligare beställningar kan tillkomma och det totala värdet för Rheinmetall skulle i så fall kunna överstiga 38 miljarder euro.

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