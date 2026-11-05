Försvarsbolaget Rheinmetall har gått rejält uppåt på börsen efter ökade tyska försvarssatsningar. Men nu kommer en motgång.
Börsras för Rheinmetall – försening av pansarmetall oroar investerare
Den tyska försvarskoncernen Rheinmetalls aktie föll med 17 procent efter att bolaget återigen sänkt sin försäljningsprognos för helåret.
Bakom beskedet ligger bland annat förseningar i förhandlingarna om en miljardorder på pansarfordon till den tyska försvarsmakten.
Rheinmetall räknar nu med en konsoliderad omsättning på 13,2 miljarder euro under 2026.
Kan komma ytterligare beställningar
Det kan jämföras med den tidigare prognosen på mellan 13,7 och 14,2 miljarder euro, skriver Financial Times.
Den största motgången gäller det så kallade Arminius-projektet, som omfattar produktion av pansarfordonet Boxer för den tyska militären.
Affären beräknas vara värd minst 12 miljarder euro för Rheinmetall, men förhandlingarna har dragit ut på tiden. Bolaget räknar nu med att kontraktet kan undertecknas först nästa år.
Projektet innebär att Rheinmetall tillsammans med den fransk-tyska försvarskoncernen KNDS ska tillverka en första omgång på omkring 1 800 Boxer-fordon.
Ytterligare beställningar kan tillkomma och det totala värdet för Rheinmetall skulle i så fall kunna överstiga 38 miljarder euro.
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Stark utveckling
Förseningen är ytterligare ett bakslag för bolaget, som redan i augusti tvingades sänka sin försäljningsprognos med 300 miljoner euro.
Det kom efter att den tyska regeringen skrotat ett planerat projekt med sex fregatter, som Reuters har skrivit om. Affären hade ett uppskattat värde på 15 miljarder euro.
Rheinmetall pekar även på långsammare godkännanden av leveranser av artilleriammunition samt lägre intäkter än väntat från samarbetet med den nederländska robotutvecklaren Destinus.
Samtidigt visar bolagets senaste delårsrapport på en fortsatt stark utveckling i verksamheten.
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Pekar på risker
Under årets första nio månader uppgick rörelseresultatet till rekordhöga 1,3 miljarder euro. Omsättningen steg med 38 procent till 8,4 miljarder euro.
Trots den starka resultatutvecklingen har prognossänkningarna väckt frågor om bolagets förmåga att omsätta stora ordermöjligheter i faktiska intäkter.
Analytiker på Berenberg pekar på risker kopplade till både genomförandet av projekt och inflödet av nya beställningar, vilket även kan påverka bolagets utsikter på medellång sikt.
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