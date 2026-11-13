Bakslag för Norges oljeindustri – måste ta hänsyn till framtida utsläpp

Norges högsta domstol slår fast att regeringen måste ta hänsyn till utsläppen från förbränningen av olja och gas utomlands när nya oljefält godkänns.

Domen är ett bakslag för landets oljeindustri och kan få betydelse för framtida projekt.

Målet gäller tre fält i Nordsjön: Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil.

Stoppar inte produktionen

Miljöorganisationer hade överklagat regeringens godkännanden med argumentet att klimatpåverkan från den utvunna oljan inte hade bedömts på ett tillräckligt sätt, skriver Financial Times.

Domstolen gick på organisationernas linje. Avgörandet fattades med röstsiffrorna sex mot fem av samtliga elva domare i Högsta domstolen.

Domen innebär däremot inte att produktionen vid fälten måste stoppas. Utvinningen har redan inletts vid två av dem och väntas starta vid det tredje nästa år.

Oljebolagen Equinor och Aker BP, som driver fälten, var inte parter i målet och påverkas därför inte direkt av beslutet.

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