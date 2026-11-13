Miljöorganisationer i Norge tog strid mot landets oljeindustri – och fick rätt i domstol. Det kan nu göra förändra processen för att få tillstånd för oljeutvinning i framtiden.
Bakslag för Norges oljeindustri – måste ta hänsyn till framtida utsläpp
Norges högsta domstol slår fast att regeringen måste ta hänsyn till utsläppen från förbränningen av olja och gas utomlands när nya oljefält godkänns.
Domen är ett bakslag för landets oljeindustri och kan få betydelse för framtida projekt.
Målet gäller tre fält i Nordsjön: Breidablikk, Tyrving och Yggdrasil.
Stoppar inte produktionen
Miljöorganisationer hade överklagat regeringens godkännanden med argumentet att klimatpåverkan från den utvunna oljan inte hade bedömts på ett tillräckligt sätt, skriver Financial Times.
Domstolen gick på organisationernas linje. Avgörandet fattades med röstsiffrorna sex mot fem av samtliga elva domare i Högsta domstolen.
Domen innebär däremot inte att produktionen vid fälten måste stoppas. Utvinningen har redan inletts vid två av dem och väntas starta vid det tredje nästa år.
Oljebolagen Equinor och Aker BP, som driver fälten, var inte parter i målet och påverkas därför inte direkt av beslutet.
Läs mer: Trendbrottet: Nu vill norrmännen inte arbeta längre. Dagens PS
Har ändrat rutinerna
Energiminister Terje Aasland uppger att regeringen ska rätta till bristerna i de tillstånd som redan har utfärdats.
Enligt regeringen har man redan ändrat sina rutiner så att även utsläppen från förbränning utomlands vägs in vid prövningen av nya projekt.
Miljöorganisationerna vill att även andra nyligen godkända oljefält omprövas.
De menar också att domen väcker frågor om Norges möjligheter att fortsätta prospektera i känsliga områden, inte minst i Arktis.
Norge är Västeuropas största olje- och gasproducent.
Regeringen och flera oppositionspartier försvarar fortsatt utvinning med hänvisning till att norsk produktion har relativt låga utsläpp och att landet spelar en viktig roll för Europas energiförsörjning.
Läs mer: Jensen Huang kan sälja aktier för miljarder – riskerar att sänka aktiekursen. Realtid